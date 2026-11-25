Resumen para apurados
- El martes a la noche, un chofer de la Línea 130 desvió su recorrido en Tucumán para trasladar de urgencia al Hospital Padilla a una pasajera que sufrió una grave descompensación.
- Con la ayuda de otras usuarias, el chofer manejó con balizas hasta emergencias para que atendieran a la mujer y luego retomó el trayecto hacia la terminal.
- El hecho se viralizó en redes sociales, donde la comunidad destacó la empatía del chofer y de los pasajeros, quienes priorizaron la salud ante la demora del servicio.
Un gesto del chofer de la Línea 130 y la colaboración de varias pasajeras quedaron reflejados en una publicación que se viralizó en Facebook. Durante el último servicio de la noche del martes 24 de noviembre, el conductor desvió el recorrido habitual del colectivo para llevar de urgencia al Hospital Padilla a una mujer que había sufrido una fuerte descompensación mientras viajaba.
El episodio ocurrió en una unidad de la empresa El Limón S.R.L., que cubría el ramal Ruta 9-Terminal Tafí Viejo. Según relató Ariel Espinoza, periodista que viajaba como pasajero en el interno 32, el colectivo circulaba por el microcentro antes de dirigirse a la Terminal de Ómnibus cuando algunas mujeres advirtieron que una pasajera se encontraba en muy mal estado.
La mujer tenía mareos y vómitos, la piel fría y el pulso inestable. Ante la gravedad de la situación, el conductor, a quien los pasajeros conocen como “El Pintudo”, decidió modificar el trayecto para acercarla al centro de salud.
“Estamos a unas cuadras del Hospital Padilla. La vamos a llevar”, habría anunciado el chofer, según la publicación de Espinoza. Mientras tanto, la pasajera logró comunicarse con su hija, que la esperaba en el destino.
Durante el traslado, varias mujeres permanecieron a su lado para asistirla y darle tranquilidad. Entre ellas colaboró una trabajadora de la empresa citrícola Trapani, que se sumó a las tareas de acompañamiento.
Con las balizas encendidas, el colectivo tomó por calle Alberdi hasta Lavalle y se detuvo frente al acceso de Emergencias del Hospital Padilla. De acuerdo con el testimonio, el conductor descendió para avisar al personal de guardia, mientras algunos pasajeros ayudaron a la mujer a bajar de la unidad, ya que prácticamente no podía mantenerse en pie.
Efectivos policiales y trabajadores del servicio de emergencias recibieron a la paciente y facilitaron su ingreso. El chofer permaneció en el lugar mientras la atendían e incluso consiguió barbijos para resguardarse en un sector que suele registrar una importante circulación de personas.
Una vez que la mujer recibió atención médica y quedó acompañada por un familiar, el colectivo retomó su recorrido hacia la terminal. Allí aguardaban algunos pasajeros que esperaban el último servicio de la noche. Sin embargo, según contó Espinoza, la demora pasó a un segundo plano cuando conocieron el motivo.