Un gesto del chofer de la Línea 130 y la colaboración de varias pasajeras quedaron reflejados en una publicación que se viralizó en Facebook. Durante el último servicio de la noche del martes 24 de noviembre, el conductor desvió el recorrido habitual del colectivo para llevar de urgencia al Hospital Padilla a una mujer que había sufrido una fuerte descompensación mientras viajaba.