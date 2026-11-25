Inter Miami está contra las cuerdas. Después de perder por 3-0 ante Columbus Crew en el primer partido de la serie correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la MLS, el equipo dirigido por Cristian “Kily” González está obligado a ganar este viernes para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato. En ese contexto, el entrenador argentino explicó qué pretende de Lionel Messi para revertir la situación.