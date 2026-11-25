Resumen para apurados
- Cristian González presentó una táctica para que Lionel Messi lidere a Inter Miami ante Columbus este viernes de visitante, obligado a ganar para no quedar eliminado de la MLS.
- El equipo cayó 3-0 como local en el primer partido de la serie al mejor de tres; ahora el DT busca adaptar el juego colectivo para que el astro rosarino no sufra tanto desgaste.
- Un triunfo forzará un tercer y definitivo partido en la serie, manteniendo vivas las aspiraciones de Inter Miami de conseguir el bicampeonato en el fútbol estadounidense.
Inter Miami está contra las cuerdas. Después de perder por 3-0 ante Columbus Crew en el primer partido de la serie correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la MLS, el equipo dirigido por Cristian “Kily” González está obligado a ganar este viernes para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato. En ese contexto, el entrenador argentino explicó qué pretende de Lionel Messi para revertir la situación.
Pese a contar con figuras como Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo De Paul, el conjunto de Florida fue superado en condición de local por Columbus, que se impuso gracias a un doblete del chileno Gonzalo Tapia y un tanto de Taha Habroune.
Sin embargo, el formato de competencia le permite a Inter Miami recuperarse sin necesidad de remontar la diferencia de tres goles. Como la eliminatoria se disputa al mejor de tres partidos, una victoria por cualquier marcador en el segundo encuentro forzará un tercer duelo decisivo.
El plan del “Kily” González con Lionel Messi
En la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador hizo hincapié en la necesidad de que el funcionamiento colectivo favorezca al capitán argentino.
“Leo tiene que encontrar la pelota donde él lastime. Todos sabemos que puede herir al rival. Está en nosotros buscar el camino para que encuentre el lugar donde esté más cómodo”, explicó González.
“Nosotros nos tenemos que adaptar a él, no él a nosotros. Tenemos que darle herramientas, fluidez en nuestro juego, para que no se desgaste en otros sectores de la cancha”, agregó.
El técnico también reconoció que una de las principales dificultades que plantea Columbus es la atención defensiva que destina a neutralizar al rosarino. Por eso, consideró fundamental encontrar alternativas colectivas que le permitan aprovechar los espacios.
La confianza de González para revertir la serie
Más allá del contundente resultado del primer encuentro, el entrenador se mostró convencido de las posibilidades de sus dirigidos y reconoció la responsabilidad que supone defender el título.
“En fútbol fracasa el que no lo intenta. Sé que nuestra responsabilidad, o la obligación como último equipo campeón, es pasar”, sostuvo.
“Tenemos que asumir que estamos en un club para llegar a la última instancia. Yo pienso que vamos a pasar. Estoy convencido de que así será”, concluyó González.
Inter Miami visitará a Columbus Crew este viernes 27 de noviembre, con la obligación de ganar para evitar una temprana eliminación.