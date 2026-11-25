"Un chico que comprende lo que lee puede construir su mañana": distinguieron a estudiantes tucumanos por su compromiso lector
Tres alumnos de la provincia fueron consagrados Embajadores de la Lectura y otros tres recibieron menciones nacionales. El balance de Fundación Leer y el Ministerio de Educación sobre el trabajo con libros y pantallas en las escuelas.
Resumen para apurados
- Seis estudiantes tucumanos fueron distinguidos en el Colegio Tulio por la Fundación Leer gracias a su destacada comprensión lectora en el programa Desafío Leer 2026.
- La iniciativa combina libros físicos y una biblioteca digital interactiva, articulando el trabajo del Ministerio de Educación local, escuelas y familias durante el año escolar.
- El proyecto finalizará su ciclo de cuatro años en 2027, mientras las autoridades evalúan su continuidad para fortalecer la formación ciudadana y la alfabetización inicial.
Seis estudiantes tucumanos recibieron distinciones nacionales por su recorrido en la edición 2026 de Desafío Leer, la iniciativa de Fundación Leer que promueve la alfabetización y el hábito lector en escuelas de todo el país. El reconocimiento entregado en las inmediaciones del Colegio Tulio, alcanzó a alumnos de instituciones públicas y privadas de la provincia, quienes superaron distintos niveles de lectura y comprensión a lo largo del año, y contó con el apoyo del Ministerio de Educación provincial.
En la máxima categoría, Fermín Toselli (Escuela Dr. Marcos Paz), Gerónimo Merino (Escuela Parroquial Nuestra Señora de Luján) y Mauro Agustín Quinteros Macías (Escuela Celestino Gelsi) fueron consagrados como Embajadores de la Lectura 2026. En tanto, Tomás Martoni Franco (Escuela Parroquial Nuestra Señora de Luján) fue distinguido como Mensajero de la Lectura; Francesca Valentina Aráoz (Colegio Santísimo Rosario), como Guardiana de la Lectura; y Uma Milagros Peralta (Colegio Joaquín Castellanos), como Exploradora de la Lectura.
Durante el acto de entrega, desde Fundación Leer remarcaron que el premio no apunta únicamente al volumen de títulos leídos, sino a la apropiación real de los textos. “Tenemos nuestros embajadores, que han leído más de 12 libros. Pero no pasa por la cantidad, sino porque este año demostraron que comprendían lo que leían”, explicó Patricia Mejalelaty, representante de la entidad.
Para la organización, esa capacidad resulta determinante en la formación ciudadana: “Un chico que comprende un discurso puede reaccionar frente a él. Es un chico que piensa y que está en condiciones de construir un mañana para él y para nuestro país”.
Además de Desafío Leer -que funciona mediante una biblioteca digital con actividades interactivas-, la fundación impulsa en la provincia el programa CLiCK, destinado a primero, segundo y tercer grado con foco en la alfabetización inicial, y Misión Alfa, que vincula la comprensión lectora con las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática).
Entre el papel y la pantalla
Lejos de plantear una competencia entre formatos, los organizadores destacaron cómo la tecnología puede funcionar como aliada para democratizar el acceso a los libros, siempre que exista un acompañamiento pedagógico. “La plataforma también une algo que uno creía que iba a desplazar todo esto: la tecnología. Los chicos la usan como herramienta”, sostuvo [Majelalety], tras definir que el corazón de la entidad “está en ambos lados”, tanto en el papel como en lo digital.
Durante la jornada también se entregaron ejemplares impresos para las instituciones. La ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo, valoró ese aporte y subrayó la diferencia que significa para muchos alumnos contar con material editorial propio. “Muchas veces hemos visto chicos que tienen el libro anillado, fotocopiado, y cuando ven el otro, el verdadero, celebran. Ellos ya saben diferenciar lo que es un libro de verdad de uno fotocopiado”, expresó.
Para la funcionaria, fomentar la lectura desde la infancia permite ampliar el horizonte simbólico de los estudiantes. “Sembrar hoy en los chicos ese deseo de leer, de descubrir el valor de la lectura, ya sea en el libro o en la pantalla, es muy importante”, afirmó, al destacar que la palabra y las imágenes permiten “crear mundos posibles”.
Montaldo agradeció el acompañamiento de Fundación Leer, de las empresas colaboradoras y el trabajo diario de supervisores, directores, docentes y equipos técnicos: “En ese trabajo silencioso, cotidiano, extraordinario de todos los días, hay un mundo que se va creando. Un mundo que queremos que sea más humano”.
El trabajo conjunto en Tucumán ingresará en una etapa decisiva el próximo año. Según anticipó Mejalelaty, en 2027 concluirá el ciclo de cuatro años del proyecto que la fundación desarrolla en la provincia. Si bien su continuidad aún está en evaluación, destacó el valor de haber podido acompañar la evolución de distintas camadas de estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar.
“Esto nos permite demostrar cómo, cuando hay docentes, chicos, familias, autoridades y empresas que se ponen un objetivo claro y tienen una meta, los chicos pueden avanzar”, concluyó.