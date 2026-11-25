Durante la jornada también se entregaron ejemplares impresos para las instituciones. La ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo, valoró ese aporte y subrayó la diferencia que significa para muchos alumnos contar con material editorial propio. “Muchas veces hemos visto chicos que tienen el libro anillado, fotocopiado, y cuando ven el otro, el verdadero, celebran. Ellos ya saben diferenciar lo que es un libro de verdad de uno fotocopiado”, expresó.