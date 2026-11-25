Resumen para apurados
- El Parque Provincial La Florida en Tucumán celebra sus 90 años este 25 de noviembre como la primera área natural protegida provincial del país, creada para cuidar su biodiversidad.
- Creada en 1936 por ley, la reserva resguarda más de 15.000 hectáreas con ecosistemas que van desde las Yungas hasta zonas altoandinas y fuentes hídricas clave.
- Autoridades provinciales firmaron un convenio para fortalecer su infraestructura y conservación, buscando potenciar el área como atractivo turístico y patrimonio natural.
Tucumán tiene un lugar destacado en la historia de la conservación ambiental de Argentina. El Parque Provincial La Florida, ubicado en el oeste del departamento Monteros, cumple 90 años desde su creación y mantiene el reconocimiento de haber sido la primera área natural protegida establecida bajo jurisdicción provincial en el país.
El espacio fue creado en 1936 mediante la Ley Provincial Nº 1646 y se convirtió en un antecedente fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de protección de la naturaleza. A nueve décadas de aquel paso, conserva más de 15.000 hectáreas de un territorio que reúne una notable variedad de paisajes y ecosistemas.
Uno de sus principales atributos es su extensión altitudinal: el parque se desarrolla desde aproximadamente los 550 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. En ese recorrido están representados todos los pisos altitudinales de las Yungas y distintos ambientes de la región Altoandina.
Entre sus valores ambientales se destaca la protección de uno de los pocos relictos de Selva Pedemontana que quedan en Tucumán, un ecosistema que sufrió profundas transformaciones en buena parte de la provincia. También alberga una importante diversidad de flora y fauna, protege cabeceras de cuenca y cumple un papel relevante en la regulación de los recursos hídricos.
Desde la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas (ANP) remarcaron que el aniversario representa una oportunidad para renovar los compromisos vinculados con la conservación. "A nueve décadas de su creación, el Parque conserva su relevancia ecológica, social e histórica. Conmemorarlo significa también renovar el compromiso de Tucumán con la protección de la biodiversidad, el conocimiento científico, la educación ambiental y el uso público responsable", señalaron.
Un convenio para fortalecer el parque
En el marco de los 90 años, este miércoles 25 de noviembre se realizará un acto conmemorativo en el Parque Provincial La Florida. La actividad buscará reconocer su trayectoria, destacar sus valores ambientales y poner en relieve la importancia de compatibilizar su conservación con el uso responsable de los recursos.
A la celebración se suma una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo del área. Recientemente se firmó el convenio "Conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible del Parque Provincial La Florida", que reúne a distintos organismos e instituciones para coordinar acciones destinadas a mejorar su protección y potenciar su reconocimiento como patrimonio natural y atractivo turístico de Tucumán.
El acuerdo contó con la participación del secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el titular de la Comisión de Turismo de la Legislatura, Francisco Serra; representantes de la Municipalidad de Monteros, la Dirección Provincial de Vialidad y la Fundación ProYungas.
Entre los objetivos establecidos figuran el fortalecimiento de la protección ambiental, la mejora de la infraestructura y la accesibilidad, y la promoción del parque como un espacio de interés turístico y ambiental.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de Producción, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS) y la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas, impulsa acciones de puesta en valor de las áreas protegidas de la provincia. Para ello, trabaja junto con universidades, organismos científicos e instituciones especializadas.
Según explicaron desde el organismo, la articulación permite desarrollar investigaciones y tareas de monitoreo que aportan información para la planificación y la toma de decisiones en materia de conservación.