Resumen para apurados
- Especialistas difunden en Argentina una receta práctica de vitel toné para las fiestas de fin de año, por ser el clásico plato infaltable de la mesa navideña.
- La receta incluye peceto hervido y salsa procesada de atún con anchoas. Traído por inmigrantes piamonteses, este plato cobró en el país mayor arraigo que en Italia.
- La propuesta reafirma una tradición festiva y suma alternativas económicas, como palomita o lengua, para abaratar costos sin perder la costumbre gastronómica.
En esta época del año y a pocos días fin de año, la cena familiar vuelve a ser la protagonista. Dentro de los platos más solicitados se encuentra el vitel toné, un clásico de las celebraciones de fin de año.
Como gran parte de la comida favorita de los argentinos, el Vitel Toné es de origen italiano. Su nombre original es vitel tonnà o vitello tonnato, que significa carne de ternera con atún. Llegó al país de la mano de los inmigrantes piamonteses, provenientes de Piamonte -región ubicada en el noroeste de Italia, cuya capital es Turín-, pero al día de hoy es más valorado en la Argentina que en su país de origen.
Mientras aquí se lo reconoce como un plato festivo, allí se lo acostumbra a comer durante todo el año y es elegido, en su gran mayoría, por las generaciones mayores.
A pesar de su popularidad, hay múltiples versiones y el debate o la clave, para algunos, es la salsa con la que se lo acompaña. ¿Con alcaparras, con anchoas o sólo mayonesa?
A continuación, la receta de la pastelera profesional Sabrina Torchio, exparticipante de El Gran Premio de la Cocina.
Comida navideña: ¿cómo hacer un vitel toné?
Ingredientes:
Peceto 1,5 kg. (debe tener el tamaño que entre en la olla a utilizar, para sumergirlo completamente y poder hervirlo).
Una lata y media de atún
De cinco a seis anchoas
Una taza de mayonesa
350 g. de crema de leche
Alcaparras para decorar.
Preparación:
Hervir el peceto con vegetales a elección para que la carne tome sabor (puede ser zanahoria, apio, perejil). Agregar poca sal y dejar a fuego medio entre una hora y media a dos horas hasta que al pincharlo no salga sangre.
Desgrasar la carne y cortar en rodajas. Dejar reservado.
Para la salsa poner en una licuadora o en una mixer la mayonesa, el atún y las anchoas para triturar todos los ingredientes hasta lograr la textura de una pasta.
Retirar del recipiente y mezclar con la crema de leche hasta formar una salsa espesa.
Untar cada rodaje de carne con salsa y presentar en bandeja.
Decorar por encima con alcaparras.
Tips para tener en cuenta a la hora de preparar Vitel toné
- Una vez que el peceto está cocido se debe dejar enfriar adentro de la olla con el fuego apagado para que la carne tome sabor y no salga seca.
- Desgrasar la carne una vez cocida y no en crudo para facilitar el proceso.
- Agregar la crema de leche fuera de la licuadora para evitar que se corte.
- No agregar sal extra, con el gusto de las anchoas es suficiente.
- Una vez hecha la salsa servirla sobre cada rodaja de carne para que ninguna quede seca.
- Se puede reemplazar el peceto por la palomita o la lengua para abaratar costos.