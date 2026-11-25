Resumen para apurados
- Redacción Sociedad presentó una receta sencilla de guiso de fideos para cocinar en el hogar en días fríos, ofreciendo una opción nutritiva y reconfortante.
- La preparación consiste en dorar carne picada con verduras, sumar salsa de tomate y hervir los fideos en caldo durante quince minutos usando ingredientes básicos y accesibles.
- Esta propuesta busca simplificar la cocina hogareña y posicionar al plato como una alternativa económica y nutritiva ante las bajas temperaturas de la temporada.
El guisode fideos se presenta como un plato reconfortante y sabroso, fácil de preparar en casa con ingredientes que se encuentran fácilmente. A continuación, detallamos la recetapaso a paso para este manjar culinario que promete satisfacer hasta el paladar más exigente.
Ideal para disfrutar en cualquier estación del año, especialmente en días de intenso frío, el guiso de fideos se destaca por su facilidad de preparación y por ofrecer una comida completa y nutritiva que conquista los corazones de toda la familia.
El paso a paso para preparar un guiso de fideos inolvidable
A continuación, te revelamos cómo preparar el mejor y más delicioso guiso de fideos con una receta sencilla que sorprenderá a tus seres queridos:
Ingredientes:
250 gramos de carne
1/2 paquete de fideos
1/2 pimiento verde
1 zanahoria rallada
1/2 pimiento rojo
4 dientes de ajo
2 tomates
1 taza de puré de tomate
1 cebolla
Sal, pimienta, pimentón
Preparación:
Comienza picando las verduras y la carne en cubos pequeños.
En una olla, saltea la carne hasta que se dore. Luego, agrega el ajo, la cebolla y los pimientos, dejándolos cocinar durante unos 5 minutos.
Añade el tomate picado y el puré de tomate, junto con la zanahoria rallada. Deja que la mezcla hierva durante aproximadamente 15 minutos.
Agrega los fideos y suficiente agua a la olla. Deja hervir la mezcla durante otros 15 minutos más.
Con estos simples pasos, estarás listo para deleitar a tus seres queridos con un guiso de fideos irresistible, repleto de sabor y calidez.