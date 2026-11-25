Sus maestras siempre lo describieron como un chico de perfil bajo. Andrea Sosa, que le enseñó Matemática en quinto y sexto grado, lo recordó en una entrevista con el medio brasileño Globo. "Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo", contó.