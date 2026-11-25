Resumen para apurados
- El boletín de primaria de Lionel Messi en Rosario se viralizó en redes tras revelarse que solo obtuvo un 10 en Educación Física mientras cursaba el séptimo grado.
- En la Escuela Las Heras, Messi aprobaba materias teóricas con 6 y destacaba con 8 en arte. Sus maestras lo recuerdan como un alumno tímido que se transformaba al jugar fútbol.
- La escuela rosarina es hoy un punto de referencia de su infancia y recibió donaciones del futbolista, preservando el legado inicial del capitán argentino.
Antes de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi era un alumno más de la Escuela N° 66 General Las Heras, en Rosario. Su boletín de séptimo grado volvió a circular en las redes sociales y se viralizó por un detalle que no sorprende a nadie: el único 10 aparece en Educación Física.
En el resto de las materias, el rosarino tuvo un rendimiento sin sobresaltos. En Plástica y Música obtuvo un 8, mientras que en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera y Tecnología rondó el 6, una nota que le alcanzaba para aprobar. En ese entonces tenía entre 12 y 13 años y ya jugaba en las inferiores de Newell's.
Sus maestras siempre lo describieron como un chico de perfil bajo. Andrea Sosa, que le enseñó Matemática en quinto y sexto grado, lo recordó en una entrevista con el medio brasileño Globo. "Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo", contó.
El chico callado que se transformaba en el recreo
Mónica Domina, subdirectora de la escuela y su maestra en primer grado, coincidió en que era callado, aunque nunca le faltaron compañeros de juego. "Tenía muchos amigos, todos querían jugar con él a fútbol y cuando se acababa la clase salían corriendo a ver quién llegaba antes, el deporte siempre fue una pasión para él", relató.
Para la docente, el éxito no modificó su forma de ser. "La fama y la plata no lo cambiaron. Siempre fue igual", sostuvo. Ya convertido en estrella, el rosarino volvió en varias oportunidades a la escuela, que con sus aportes compró computadoras, televisores y un equipo de música, y reparó los bancos del patio donde jugaba en los recreos.
Hoy, el establecimiento público luce los colores de Newell's, el club donde dio sus primeros pasos antes de emigrar a Europa. Y se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan reconstruir la infancia del campeón del mundo en Qatar 2022, que a los 39 años sigue vigente en Inter Miami.