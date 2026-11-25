Noviembre empieza a despedirse y diciembre ya asoma en el calendario. Con el último mes del año llegan también los preparativos para las Fiestas, los gastos extra, los balances personales y la expectativa de las vacaciones. Para muchos, es una época de encuentros y celebraciones, pero también de organización y cuentas que hacer.
En un contexto económico en el que administrar los ingresos sigue siendo un desafío para muchas familias, el cierre del año plantea distintas preocupaciones. Algunos priorizan llegar con tranquilidad a fin de mes, otros buscan anticipar las compras navideñas y también están quienes intentan guardar algo de dinero para descansar durante el verano.
LA GACETA te propone un sondeo para conocer qué es lo que más te preocupa de cara a diciembre y al cierre del año.