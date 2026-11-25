Cómo hacer un pan de naranja y coco sin harina y sin azúcar: el secreto para que quede bien esponjoso
Con coco rallado, naranja fresca, yogur y huevos, este pan casero se prepara sin harina y sin azúcar agregada. No necesita batidora y es una alternativa sencilla para disfrutar en la merienda o acompañar unos mates.
Resumen para apurados
- Se difundió una receta de pan de naranja y coco sin harinas ni azúcar agregada, pensada para quienes buscan alternativas saludables y caseras para la merienda.
- La preparación combina yogur, huevos y cítricos con coco rallado; requiere un breve reposo para lograr humedad y esponjosidad antes de hornearse por 40 minutos.
- La opción se suma a la tendencia de repostería sin gluten ni azúcares refinados, facilitando preparaciones accesibles sin necesidad de equipamiento profesional.
El pan de naranja y coco sin harina y sin azúcar es una alternativa sencilla para preparar en casa, con pocos ingredientes y sin necesidad de utilizar batidora. Su combinación de coco rallado, yogur natural y naranja fresca permite conseguir una textura húmeda y un aroma cítrico que lo convierte en una opción para acompañar el desayuno, la merienda o unos mates.
La receta lleva endulzante apto para horno en lugar de azúcar y no requiere técnicas complicadas. Con apenas unos minutos de preparación y entre 35 y 40 minutos de cocción, se puede obtener un pan de miga ligeramente compacta, con sabor a coco y naranja.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan de naranja y coco sin harina
Para preparar esta receta se necesitan ingredientes fáciles de conseguir y que se combinan en un solo recipiente.
- 3 huevos.
- 150 gramos de coco rallado sin azúcar.
- 120 gramos de yogur natural sin azúcar.
- 50 mililitros de aceite neutro.
- 80 gramos de endulzante granulado apto para horno (la cantidad puede ajustarse según su poder endulzante).
- Jugo de 1 naranja.
- Ralladura de 1 naranja.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
1. Prepará la naranja
Lavá la fruta, rallá la cáscara sin llegar a la parte blanca y exprimí el jugo. Reservá ambos ingredientes.
2. Integrá los ingredientes húmedos
Colocá los huevos y el endulzante en un recipiente. Batí hasta integrar y sumá el yogur, el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla.
3. Incorporá el coco rallado
Agregá el coco, el polvo de hornear y la sal. Mezclá con una espátula hasta que la preparación quede homogénea. Dejá reposar unos cinco minutos para que el coco absorba parte del líquido.
4. Volcá la mezcla en el molde
Distribuí la preparación en una budinera pequeña, de aproximadamente 20 centímetros, previamente aceitada o cubierta con papel manteca. Alisá la superficie.
5. Horneá
Llevá a horno precalentado a 170 °C durante 35 a 40 minutos. Comprobá la cocción con un palillo: debe salir sin restos de mezcla cruda.
6. Dejá enfriar antes de desmoldar
Retirá del horno, esperá unos 10 minutos antes de desmoldar y dejá que se enfríe por completo antes de cortarlo, para que la miga termine de asentarse.
El secreto para que el pan de naranja y coco quede húmedo
Uno de los detalles más importantes de esta receta es utilizar coco rallado fino y darle unos minutos de reposo a la preparación antes de llevarla al horno. Ese tiempo permite que el coco absorba parte de la humedad de los ingredientes y ayuda a lograr una consistencia adecuada.
Si la mezcla queda demasiado espesa, se puede incorporar una cucharada adicional de yogur natural para recuperar la humedad, sin que la preparación se vuelva líquida.
Además, la ralladura de naranja es clave para intensificar el aroma y el sabor cítrico. Conviene evitar la parte blanca de la cáscara, ya que puede aportar un gusto amargo.