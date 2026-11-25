Resumen para apurados
- La plusmarquista neerlandesa Jeanine Grasmeijer murió a los 33 años en Países Bajos por causas no deportivas, según confirmó su familia en redes sociales.
- Grasmeijer hizo historia en 2013 como la mujer más joven en batir un récord mundial de apnea al descender 90 metros, y en 2016 recuperó la plusmarca con 92 metros.
- Su inesperada partida conmociona a la apnea internacional, disciplina donde deja un legado imborrable por su precocidad y marcas históricas en pruebas de profundidad.
La muerte de Jeanine Irina Grasmeijer conmocionó al mundo de la apnea. La deportista neerlandesa, que alcanzó marcas extraordinarias en disciplinas de profundidad y se convirtió en una de las figuras más jóvenes en conquistar un récord mundial, murió a los 33 años. Su familia comunicó la noticia a través de Facebook, aunque no dio detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
Según trascendió, su muerte no estuvo relacionada con un accidente deportivo. La despedida se realizará este miércoles 25 de noviembre en los Países Bajos y será transmitida por internet para quienes no puedan asistir presencialmente.
El mensaje de la familia tras la muerte de Jeanine Grasmeijer
En el anuncio publicado en redes sociales, sus familiares la recordaron como una mujer afectuosa, alegre, emprendedora y fuerte, que enfrentaba los desafíos con determinación y perseguía sus objetivos con convicción.
“Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación”, expresaron.
También destacaron el impacto que tuvo en quienes la conocieron y señalaron que su recuerdo permanecerá en la vida de muchas personas. Para la ceremonia de despedida, invitaron a los asistentes a presentarse tal como son, con una consigna que acompañó el homenaje: “Ven tal como eres; el color es bienvenido”.
Quién era Jeanine Grasmeijer y cómo llegó a la apnea
Jeanine Grasmeijer nació y creció en Emmen, en el noreste de los Países Bajos, y estudió Medicina en la Universidad de Maastricht. Su acercamiento a la apnea se produjo durante un viaje por el sudeste asiático, después de terminar la escuela.
En Tailandia probó el buceo tradicional, pero la experiencia no la convenció. Según contó en una oportunidad, se sentía incómoda con el equipo y las limitaciones que implicaba. Tiempo después, conoció una escuela de apnea y descubrió que tenía una habilidad natural para permanecer bajo el agua sin respirar.
Desde siempre había disfrutado de nadar y encontraba en el agua una sensación de tranquilidad y silencio que la atraía. Su primera experiencia en apnea estática fue de cinco minutos, una marca que llamó la atención de su instructor, quien le propuso prepararse para buscar un récord nacional.
El récord mundial que consiguió con apenas 20 años
Su carrera competitiva avanzó rápidamente. En septiembre de 2013, cuando tenía apenas 20 años y menos de un año de entrenamiento en el ámbito competitivo, Grasmeijer descendió 90 metros en Kalamata, Grecia, en la modalidad de inmersión libre.
Esta disciplina consiste en desplazarse a lo largo de una cuerda vertical, impulsándose con los brazos, sin utilizar aletas. Con aquella marca, se convirtió en la mujer más joven en alcanzar un récord mundial en esa especialidad, un reconocimiento que le otorgó la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA).
La plusmarca, sin embargo, duró apenas seis días. La rusa Natalia Molchanova, considerada una de las grandes referentes históricas del deporte, alcanzó los 91 metros durante el Mundial de profundidad de AIDA.
Grasmeijer continuó su carrera y en 2015 se consagró campeona mundial de inmersión libre en esa misma competencia internacional.
La marca de 92 metros que la consagró en la apnea
Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2016, durante el DeepSea Challenge en Bonaire, en el Caribe. Allí alcanzó los 92 metros de profundidad y recuperó el récord mundial de la disciplina.
La marca fue conseguida tras una inmersión que duró tres minutos y 46 segundos y se mantuvo vigente hasta julio de 2018, cuando la italiana Alessia Zecchini logró descender 93 metros.
Además de sus logros en profundidad, Grasmeijer consiguió dos récords nacionales en pruebas de piscina: seis minutos y 31 segundos en apnea estática y 178 metros en apnea dinámica con monoaleta.
Su trayectoria dejó una huella en el deporte de la apnea, donde se destacó por su precocidad, sus marcas y su capacidad para superar desafíos en una disciplina que exige preparación física, técnica y mental.