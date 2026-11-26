Los adolescentes desconfían en la IA, pero el 58% seguiría sus consejos para invertir
Una investigación de la Universidad Torcuato Di Tella y Junior Achievement reveló que el 75% utiliza estas herramientas al menos una vez por semana y que la mitad ya las consultó sobre cuestiones relacionadas con el dinero.
Resumen para apurados
- Un informe de la UTDT y Junior Achievement reveló en Argentina que el 58% de los jóvenes invertiría dinero guiado por la IA ante propuestas concretas, pese a desconfiar de ella.
- El relevamiento a 4.144 estudiantes mostró que el 75% usa IA semanalmente y la mitad la consultó sobre finanzas, principalmente para aclarar conceptos y comparar precios.
- El estudio destaca la urgencia de incorporar alfabetización en IA a la educación financiera escolar para que los jóvenes aprendan a verificar sugerencias y cuidar sus ahorros.
La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de los adolescentes argentinos. La usan para estudiar, resolver dudas y buscar información, pero también para consultar sobre el manejo del dinero. Aunque la mayoría dice desconfiar de sus recomendaciones financieras, un estudio detectó que más de la mitad seguiría un consejo de inversión si se lo presentaran como una alternativa concreta.
El dato surge de la tercera edición del informe “Los adolescentes y las finanzas”, elaborado por el Centro de Políticas Públicas (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y la ONG Junior Achievement, con el apoyo de BBVA. La investigación encuestó a 4.144 estudiantes de entre 14 y 19 años y realizó cuatro grupos focales. Por primera vez, incorporó un módulo específico sobre el uso de la inteligencia artificial.
Según los resultados, el 75% de los jóvenes utiliza herramientas de IA al menos una vez por semana y el 52% ya las consultó alguna vez sobre temas relacionados con el dinero.
¿Para qué las usan? El 35% de quienes hicieron consultas financieras buscó entender un concepto. Otro 21% recurrió a estas herramientas para comparar precios o encontrar ofertas. En tanto, el 18% pidió consejos sobre cómo ahorrar o en qué invertir y el 11% solicitó ayuda para armar un presupuesto.
“Predomina el uso para entender por sobre el uso para decidir”, señala el informe.
La frecuencia de uso también influye. Entre quienes interactúan con la IA todos los días, solo el 36% nunca le hizo una consulta sobre dinero. En cambio, entre quienes casi nunca la utilizan, ese porcentaje llega al 66%.
La desconfianza frente a una decisión concreta
Pese a la presencia de estas herramientas en su vida cotidiana, los adolescentes mantienen reparos sobre su capacidad para aconsejar en cuestiones financieras. Apenas el 21% afirmó que confiaría mucho o bastante en la IA para tomar decisiones sobre su dinero. El 51% dijo que confiaría poco y el 17%, nada.
La familiaridad con la tecnología modifica esa percepción: la confianza pasa del 2% entre quienes nunca la usan al 37% entre quienes interactúan con ella a diario.
Durante los grupos focales, los participantes explicaron que la IA puede ofrecer información, pero no se hace responsable de sus respuestas. Si se equivoca, tampoco hay alguien a quien reclamarle. Por eso, los familiares directos aparecen como una fuente de consulta más confiable.
Ante la posibilidad de recibir un consejo financiero de la IA, solo el 2% afirmó que lo seguiría directamente. Un 34% lo descartaría, mientras que el 32% consultaría a otra persona y el 25% lo compararía con otras fuentes.
Sin embargo, las respuestas cambiaron cuando los investigadores plantearon una situación concreta. Cada estudiante recibió al azar una recomendación de inversión atribuida a una de cuatro fuentes: un familiar, una persona experta, una herramienta de IA o un video de redes sociales. La consigna era decidir si seguiría ese consejo y destinaría más de la mitad de sus ahorros a la alternativa sugerida.
El 82% aceptaría la recomendación de un experto y el 77%, la de un familiar. En el caso de la inteligencia artificial, el porcentaje llegó al 58%, por encima del 54% registrado para los videos de redes sociales.
La diferencia entre las respuestas también se observó en el nivel de riesgo que estaban dispuestos a asumir: el 14% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo y el 8% de los de nivel alto pondría todos sus ahorros en la alternativa sugerida por la IA.
El informe advierte que conocer las limitaciones de estas herramientas no siempre alcanza para evitar decisiones poco cuidadosas. Por eso, plantea la necesidad de incorporar la alfabetización en inteligencia artificial a la educación financiera y de enseñar a verificar las recomendaciones antes de actuar.
La tecnología ya está en las consultas cotidianas de los adolescentes. El desafío, según el estudio, será que también aprendan a poner sus respuestas a prueba, especialmente cuando lo que está en juego es su propio dinero.