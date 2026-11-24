“La perspectiva de un excedente de crudo antes de 2027 pesó en los precios”, comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. En su último informe, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirmó que prevé una oferta mundial de petróleo mayor a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero. Sin embargo, siguen las tensiones en Oriente Medio. Irán advirtió el lunes que utilizaría todos los medios para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos.