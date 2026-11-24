“Cada edición del Salón representa un enorme esfuerzo colectivo y una responsabilidad que asumimos desde el MUNT. Detrás de cada obra expuesta hay un artista que confió en esta convocatoria; uno de nuestros mayores desafíos es lograr que este evento siga creciendo y que su continuidad esté garantizada. En un contexto complejo para las universidades públicas, sostener estos espacios no es algo menor: significa seguir generando oportunidades para los artistas, acompañar sus trayectorias y reconocer que la producción cultural también es una parte fundamental de la vida universitaria”, destacó la titular del MUNT, Analía Argañaráz.