Resumen para apurados
- María Mines y Saga Barros ganaron el Gran Premio del Salón de Arte Contemporáneo de la UNT en Tucumán por su obra sobre la memoria del centro clandestino La Escuelita.
- La pieza interactiva utiliza archivos visuales revelados por la acción del público. En esta 18.ª edición del certamen, Pablo Guiot obtuvo el Premio Especial del jurado.
- La obra pasa al patrimonio universitario y las artistas expondrán en 2027, ratificando el compromiso del museo con la cultura pública ante el complejo contexto actual.
Que “Superficies de memoria” haya obtenido el Gran Premio Adquisición del Salón de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Tucumán indica que la reconstrucción del pasado fue uno de los ejes de los trabajos seleccionados y reconocidos, ya expuestos en el Museo de la UNT (San Martín 1.545).
La creación de María Mines y Saga Barros pasa a integrar el patrimonio universitario y recibió $2 millones; además, durante 2027 la dupla expondrá en forma individual en el MUNT. Trabajaron con imágenes del archivo visual de La Escuelita de Famaillá, “que permanecen ocultas bajo ruido visual; sin embargo, la acción espectatorial deviene en agente de visibilidad”, se describe. “Como el ejercicio de la memoria, la zona de revelación deviene en una acción situada de presencia colectiva viva y sostenida”, se agrega en la descripción del catálogo institucional.
El jurado integrado por Marcos Figueroa, Andrea Elías y Luis María Rojas otorgó el Premio Especial a Pablo Guiot por “Pekín-Buenos Aires-Tucumán” (dotado con $800.000 y una invitación a exponer). En un único trazo, el artista vincula el recorrido de una tinta producida e China, comprada en la Capital Federal y usada en Tucumán, para expresar “la inmensidad geopolítica de una ruta transcontinental con la simplicidad de un acto doméstico, como una tilde en una agenda”.
Menciones honoríficas
Además, se otorgaron seis menciones honoríficas a Dolores Claribel Corrales (“Por el poder de los trolos”), Verónica Carolina Galván (“Ensayos de desaparición: persistencia y saturación en la imagen sagrada”), Bettina Muruzábal (“Compost textil”), Lourdes Rivadeneyra (“Falso”), ZIMRAH -Ana Verónica Senrra- (“La gracia en otras manos”) y Analía Zalazar (“Omisiones”).
“Cada edición del Salón representa un enorme esfuerzo colectivo y una responsabilidad que asumimos desde el MUNT. Detrás de cada obra expuesta hay un artista que confió en esta convocatoria; uno de nuestros mayores desafíos es lograr que este evento siga creciendo y que su continuidad esté garantizada. En un contexto complejo para las universidades públicas, sostener estos espacios no es algo menor: significa seguir generando oportunidades para los artistas, acompañar sus trayectorias y reconocer que la producción cultural también es una parte fundamental de la vida universitaria”, destacó la titular del MUNT, Analía Argañaráz.
En es sentido, remarcó la importancia de que la actual sea la edición número 18, “lo que habla del compromiso sostenido de la UNT con el arte y la cultura, por lo que asumimos el desafío de cuidar esa trayectoria, fortalecerla y seguir construyendo para que las nuevas generaciones puedan sentir este lugar como propio”.