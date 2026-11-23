El 15 de marzo de 1995, el país quedó sacudido por la trágica muerte de Carlos Menem Jr., hijo del entonces presidente Carlos Menem, tras la caída del helicóptero que pilotaba junto al automovilista Silvio Oltra. Aunque la versión oficial siempre sostuvo que se trató de un accidente, las sospechas de un posible atentado jamás se disiparon. A esas dudas se sumó otro dato inquietante: la muerte de al menos 14 testigos y personas clave para la causa, en circunstancias poco claras.