Resumen para apurados
- Pierre Gasly reveló que Alpine le ordenó reducir la potencia en el GP de Las Vegas por sobrecalentamiento del motor, impidiéndole pelear por el podio tras terminar quinto.
- El piloto francés corrió 45 vueltas con potencia reducida pese a las bajas temperaturas. Alpine logró un histórico 5° y 6° puesto junto al argentino Franco Colapinto.
- La escudería analizará las fallas del monoplaza para optimizar su rendimiento en el campeonato, tras una jornada que dejó conformes a los directivos pese a las quejas de Gasly.
El equipo de Alpine se lució este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. Por primera vez en el campeonato, Pierre Gasly y Franco Colapinto quedaron en el quinto y sexto puesto. Aunque el piloto francés tenía expectativas y veía posibilidades de pelear los primeros lugares, reveló que los ingenieros de la escudería le comunicaron que había un problema técnico con su monoplaza.
Fue un buen fin de semana para Alpine, pero Gasly no ocultó su sorpresa ante la revelación sobre las condiciones de su auto. Los técnicos le pidieron directamente que mantuviera su velocidad dentro de un límite, pero el piloto consideró que podrían haber logrado incluso un mejor resultado. Como consecuencia, aseguró que se evaluaría nuevamente lo que pasó con su A526.
El problema técnico de Pierre Gasly en el GP de Las Vegas
El piloto francés logró disfrutar y divertirse durante la carrera de este domingo por la madrugada. “Definitivamente nos vamos a quedar con lo positivo”, señaló, según informó Motorsport.com. A la vez, contó que durante las primeras vueltas se sentía con el ritmo justo “para luchar por la victoria”.
“Justo cuando llegué al tercer puesto, me dijeron por radio que el auto se estaba sobrecalentando y que tenía que reducir la potencia. Y tuvimos que correr con ella reducida durante 45 vueltas”, dijo el piloto, que terminó en el quinto puesto y logró 10 puntos para la escudería.
El problema técnico lo obligó a mantener distancia con el coche que tenía delante para que el auto se enfriara. “Realmente siento que teníamos el podio a nuestro alcance y seguía pidiendo que me dejaran volver a utilizar toda la potencia, pero recién me lo permitieron en las últimas dos vueltas”.
Gasly pidió explicaciones sobre el problema de Alpine
El inconveniente técnico no pasó desapercibido en una carrera en la que, según Gasly, Alpine podría haber logrado más puntos. “Vamos a revisar exactamente qué pasó, porque veo que todos ustedes están usando camperas de invierno y yo también llevo una campera de invierno”, dijo con un toque de ironía, refiriéndose a los 10 °C que hacía en Las Vegas al momento de correr.
“No entiendo muy bien por qué el auto se estaba sobrecalentando , pero, más allá de eso, fue un esfuerzo increíble de todo el equipo”, destacó. El Gran Premio terminó con elogios de Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, para los dos pilotos de la escudería.