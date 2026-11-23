El equipo de Alpine se lució este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. Por primera vez en el campeonato, Pierre Gasly y Franco Colapinto quedaron en el quinto y sexto puesto. Aunque el piloto francés tenía expectativas y veía posibilidades de pelear los primeros lugares, reveló que los ingenieros de la escudería le comunicaron que había un problema técnico con su monoplaza.