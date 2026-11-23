El Score Económico y Financiero (SERF) elaborado por Fidelitas se ubicó en 25,6 puntos en octubre y se mantiene en la categoría de Alto Riesgo. Si bien la morosidad mostró una mejora, la evolución todavía no alcanza para modificar el diagnóstico sobre las condiciones del clima de negocios. La mejora estuvo impulsada principalmente por la reducción de la morosidad, que registró una caída del 4,1% en personas y del 18,4% en empresas, además de un mayor saldo comercial. Sin embargo, persisten factores de vulnerabilidad: el componente de Riesgo Crediticio alcanzó apenas 12,1 puntos, mientras que el indicador del Sistema Financiero y de Precios se ubicó en 22,9 puntos.