Resumen para apurados
- En octubre, la consultora Fidelitas reveló en Argentina que el riesgo crediticio sigue alto pese a la baja en la morosidad, debido a la recesión y la falta de liquidez.
- Aunque la mora cayó 4,1% en personas y 18,4% en firmas, los plazos de cobro subieron a 49 días y la actividad industrial retrocedió 11,9% en el tercer trimestre.
- La extensión en los cobros y el estrés en la cadena de pagos amenazan el capital de trabajo de las pymes y comprometen la continuidad operativa comercial en el país.
El Score Económico y Financiero (SERF) elaborado por Fidelitas se ubicó en 25,6 puntos en octubre y se mantiene en la categoría de Alto Riesgo. Si bien la morosidad mostró una mejora, la evolución todavía no alcanza para modificar el diagnóstico sobre las condiciones del clima de negocios. La mejora estuvo impulsada principalmente por la reducción de la morosidad, que registró una caída del 4,1% en personas y del 18,4% en empresas, además de un mayor saldo comercial. Sin embargo, persisten factores de vulnerabilidad: el componente de Riesgo Crediticio alcanzó apenas 12,1 puntos, mientras que el indicador del Sistema Financiero y de Precios se ubicó en 22,9 puntos.
“El contexto macro derivó en generalizadas pérdidas de capital de trabajo, iliquidez y ausencia de crecimiento”, advierte Félix El Idd, CEO y fundador de Fidelitas, en su análisis sobre las implicancias de la coyuntura para la gestión del riesgo comercial. El informe mensual de Fidelitas también señala que la economía combina una balanza comercial superavitaria en los sectores de recursos naturales con un mercado doméstico en recesión y una cadena de pagos privada que opera bajo estrés máximo.
La cadena de pagos
Uno de los indicadores que refleja la profundidad de las dificultades empresariales es la extensión de los plazos de cobro. De acuerdo con datos de la Fundación Observatorio PyME incorporados al informe, las empresas comenzaron a cobrar en un promedio de 49 días, 10 más que el año anterior.
Este alargamiento de los ciclos de cobranza compromete el capital de trabajo y traslada tensiones financieras a toda la red de proveedores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El problema se combina con un escenario en el que el 82% de las compañías identifica el nivel de ventas como su principal preocupación y el 75% señala que sus costos aumentaron por encima de los precios de venta.
La actividad productiva también muestra señales de debilidad. En agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 1,7% interanual y diez de los quince sectores relevados registraron caídas. En la industria PyME, la producción disminuyó 11,9% y el empleo 5,6% interanual durante el tercer trimestre. Ambas variables acumularon catorce trimestres consecutivos de retroceso interanual. “La evaluación del riesgo comercial exige mirar más allá de la situación individual de cada empresa. Cuando se prolongan los plazos de cobro y se deteriora la capacidad de pago de las contrapartes, la vulnerabilidad se transmite a proveedores y clientes, comprometiendo la continuidad de las operaciones”, sostiene Jorge Gatto, Chief Commercial Officer (CCO) de Fidelitas.