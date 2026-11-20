Resumen para apurados
- La casa María Maranessi puso a la venta online en Buenos Aires instrumentos históricos de Les Luthiers para que coleccionistas adquieran piezas clave de su trayectoria.
- El catálogo ofrece piezas como trombones y laúdes con precios entre $162.000 y $1.180.000. La compra exige una seña web del 20% y retiro presencial en Villa Ortúzar.
- La iniciativa permite preservar el legado material del icónico conjunto argentino, abriendo el acceso a su patrimonio artístico a seguidores de cara a su entrega final.
Los instrumentos que formaron parte de la historia de Les Luthiers salieron a la venta y ya se conocen sus precios. La propuesta incluye piezas musicales que pertenecieron al emblemático grupo argentino y que ahora pueden adquirirse a través de un catálogo publicado por la casa de subastas María Maranessi.
La oferta reúne distintos instrumentos, con valores que van desde los $162.000 hasta superar el millón de pesos. Entre los artículos más destacados se encuentra un trombón a pistones, publicado a $1.180.000. También figura una tambura, instrumento de origen indio, cuyo precio es de $590.000.
Otra de las piezas que despertó interés es un laúd renacentista, ofrecido inicialmente a $846.000, aunque actualmente aparece como vendido en el catálogo.
La selección incluye además instrumentos de percusión. Un hi-hat de platos Stagg tiene un valor de $162.000, mientras que los platos de choque se ofrecen a $423.000. También hay dos platillos de batería tipo ride: uno cuesta $448.000 y el otro, $180.000.
En el apartado de teclados e instrumentos electrónicos aparecen un modelo MPS, publicado a $250.000, y un teclado Arturia, a $325.000. A ellos se suma un módulo de sonidos, cuyo precio es de $560.000.
Cuánto cuestan los instrumentos de Les Luthiers
Estos son los valores publicados en el catálogo de María Maranessi:
- Trombón a pistones: $1.180.000.
- Laúd renacentista: $846.000 (vendido).
- Tambura: $590.000.
- Módulo de sonidos: $560.000.
- Platillo de batería Ride: $448.000.
- Platos de choque: $423.000.
- Teclado Arturia: $325.000.
- Teclado MPS: $250.000.
- Plato de batería Ride: $180.000.
- Hi-hat de platos Stagg: $162.000.
Entre los artículos disponibles también se exhiben dos teclados que pertenecieron al conjunto, según las imágenes difundidas por la casa de subastas.
La venta se realiza exclusivamente de manera online y estará habilitada hasta el 9 de diciembre de 2026. Según las condiciones establecidas, quienes quieran adquirir alguno de los instrumentos deberán abonar un adelanto del 20% a través de la página web y completar el pago en efectivo al momento de retirar el artículo.
La entrega está prevista para el viernes 11 de diciembre, entre las 11 y las 13, en Villa Ortúzar, en la Ciudad de Buenos Aires. La modalidad de venta no contempla envíos.