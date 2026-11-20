Un cardenal recitó una oración de exorcismo durante una misa y se escucharon gritos inexplicables
El albanés Ernest Simoni, de 98 años, pronunció en latín una antigua plegaria contra Satanás en un santuario del sur de Italia. El episodio quedó registrado en video y sorprendió a los fieles y al equipo litúrgico.
Resumen para apurados
- El cardenal Ernest Simoni provocó asombro en Italia al recitar un exorcismo en latín durante una misa, desatando extraños gritos en el templo.
- El religioso de 98 años utilizó una plegaria de 1890 instituida por León XIII para combatir fuerzas satánicas, un rito regulado por el Vaticano desde 1985.
- El episodio reabre el interés por los rituales tradicionales de expulsión y las estrictas restricciones eclesiásticas sobre quiénes pueden ejecutarlos formalmente.
Una misa en el Santuario de Padre Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, terminó con una escena que generó asombro y desconcierto. El cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, recitó una antigua oración de exorcismo en latín y, mientras pronunciaba las últimas palabras, se escucharon voces y gritos extraños dentro del templo. El episodio quedó registrado por las cámaras y los asistentes.
La ceremonia se realizó el martes y duró alrededor de una hora. Antes de comenzar, Simoni invitó a los presentes a rezar por el papa León XIV, las autoridades y la paz mundial. Sin embargo, hacia el final de la misa abandonó el lenguaje habitual y comenzó a pronunciar una plegaria en latín.
Se trataba de Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración contra Satanás y los ángeles rebeldes o apóstatas, difundida por disposición del papa León XIII en 1890 y publicada en las Actas de la Santa Sede (Acta Sanctae Sedis).
Mientras recitaba la fórmula, el cardenal pronunció frases como: "Imploremos al Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres ni dañar a la Iglesia... Expulsamos de ustedes todo espíritu impuro, todo poder satánico, todo ataque del enemigo infernal... en el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo".
Cuando estaba terminando, se oyeron fuertes voces y gritos que, según los registros difundidos, no provenían de ninguno de los asistentes. A su lado, los integrantes del equipo litúrgico comenzaron a santiguarse al escuchar los sonidos.
Más tarde, Simoni explicó el sentido de su intervención: "Es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas".
No fue la primera vez que el religioso recitó públicamente esta plegaria. El 25 de octubre de 2025 también la pronunció en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, durante una ceremonia en la Santa Sede.
Simoni es una figura reconocida no sólo por su condición de cardenal, sino también por su historia personal. Fue nombrado por el papa Francisco en 2016 y sufrió el exilio durante la dictadura comunista de Enver Hoxha, en Albania.
El origen de la oración que recitó el cardenal
La historia de esta plegaria se remonta a León XIII, quien la escribió en 1884. Según el relato tradicional transmitido durante generaciones de sacerdotes, su origen estuvo relacionado con una experiencia mística que el pontífice habría tenido el lunes 13 de octubre de aquel año, en una capilla privada del Vaticano. Entre los testigos mencionados aparecen Giovanni Nasalli Rocca y el secretario del Papa, Rinaldo Angeli.
Al finalizar una misa, León XIII habría permanecido inmóvil durante varios minutos al pie del púlpito, pálido y con la mirada fija en un punto indeterminado. Cuando recuperó la compostura, se dirigió rápidamente a su estudio y comenzó a escribir una plegaria a San Miguel Arcángel.
De acuerdo con el relato que transmitió a sus allegados, durante ese episodio habría escuchado un diálogo entre Jesús y Satanás. En esa conversación, el demonio habría estimado que necesitaría entre 75 y 100 años para destruir la Iglesia.
La oración breve a San Miguel Arcángel se convirtió luego en una tradición y se estableció su rezo al finalizar las misas católicas en todo el mundo.
Sin embargo, también existe una interpretación histórica sobre el origen de la plegaria. En aquella década, el papado atravesaba la denominada Cuestión Romana. Después de la unificación de Italia, alrededor de 1860, y la toma de Roma en 1870, el pontífice había perdido los Estados Pontificios y se consideraba un "prisionero en el Vaticano". Además, enfrentaba movimientos anticlericales con distintas sedes en Europa.
En 1890, León XIII dispuso la publicación de una versión mucho más extensa y combativa de la oración a San Miguel Arcángel, dirigida específicamente a obispos y sacerdotes autorizados. Se trataba del Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, la misma fórmula que recitó Simoni en Italia.
En 1902, el texto fue incorporado oficialmente como apéndice del Rituale Romanum, en el apartado dedicado a los exorcismos. Desde entonces quedó establecido como una herramienta contra las "insidias del demonio", tanto en situaciones de posesión como de persecución contra la Iglesia.
León XIII murió en julio de 1903. Su pontificado fue el cuarto más extenso de la historia, detrás de los de San Pedro, Pío IX y Juan Pablo II. El 4 de agosto de ese año fue sucedido por Giuseppe Melchiorre Sarto, quien asumió como Pío X.
Las restricciones de la Iglesia para realizar exorcismos
Con el paso del tiempo, la utilización de estas plegarias cambió. Después del Concilio Vaticano II, en 1964, se eliminó la obligación de rezar la versión breve a San Miguel al finalizar cada misa, aunque nunca fue prohibida.
En 1985, durante el auge de los movimientos carismáticos y las oraciones de liberación que habían ganado fuerza en las décadas de 1970 y 1980, la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces encabezada por Joseph Ratzinger, quien años más tarde sería Benedicto XVI, emitió una carta para establecer límites a estas prácticas.
El organismo aclaró que ni los laicos ni los sacerdotes que no contaran con autorización expresa de su obispo podían utilizar la fórmula larga de León XIII. El objetivo era evitar que se realizaran exorcismos sin el correspondiente mandato de la autoridad eclesiástica.
Finalmente, en 1999, durante el pontificado de Juan Pablo II, se publicó el nuevo ritual de exorcismos, denominado De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. La normativa renovó las fórmulas oficiales y dejó el texto de 1890 como una pieza histórica del antiguo rito.
Sin embargo, la oración continúa autorizada en determinados contextos tradicionales y puede ser utilizada por exorcistas que cuenten con el permiso correspondiente. Es la misma plegaria que el cardenal Ernest Simoni volvió a recitar públicamente en el santuario italiano.