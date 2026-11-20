El origen de la oración que recitó el cardenal

La historia de esta plegaria se remonta a León XIII, quien la escribió en 1884. Según el relato tradicional transmitido durante generaciones de sacerdotes, su origen estuvo relacionado con una experiencia mística que el pontífice habría tenido el lunes 13 de octubre de aquel año, en una capilla privada del Vaticano. Entre los testigos mencionados aparecen Giovanni Nasalli Rocca y el secretario del Papa, Rinaldo Angeli.