Resumen para apurados
- Pensadores y organismos globales analizan hoy mitos y realidades frente a la creciente incertidumbre económica y social que alimenta teorías conspirativas en redes.
- El debate surge ante la difusión de discursos distópicos en plataformas digitales, motivados por la fragilidad del escenario internacional y la crisis socioeconómica.
- Estas reflexiones buscan clarificar el panorama global, frenar la desinformación y mitigar el impacto del pánico colectivo en la toma de decisiones ciudadanas.
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