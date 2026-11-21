“Adiós”, “Puñal de doble filo”, “Linda Como Salta”, “Espina de amor” y “¿Cómo pudiste?” integran su lista habitual en cada recital, y son los que se propone compartir con el público local. “Zamora atraviesa una etapa de crecimiento y expansión artística, con un proyecto que busca conectar las raíces con nuevos sonidos. En este año, dio un paso importante en su carrera con la presentación de su espectáculo teatral, que le permitió llevar su música a escenarios de relevancia y fortalecer el vínculo con el público”, se adelanta desde la producción, que resalta la repercusión alcanzada en los shows que ofreció en Salta y en el teatro Premier de la porteña avenida Corrientes. “Actuar en el Alberdi representa una nueva oportunidad para compartir su propuesta en un escenario significativo dentro de su historia personal y artística para acercar su estilo a nuevas audiencias”, se agrega.