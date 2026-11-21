La vida de Gonzalo Zamora discurrió en su niñez y juventud entre su Tucumán natal y la Salta donde estudió la primaria y secundaria. Fue allí donde, a los 14 años, descubrió su vocación folclórica y -guitarra en mano- volvió para estudiar en el Conservatorio Provincial y luego en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Buenos Aires.
Esos recorridos lo traen de vuelta a su origen, en más de un sentido: no sólo hoy se presentará en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) desde las 21, sino que lo hará con un repertorio centrado en el folclore argentino y la música popular latinoamericana desde su mirada actualizada. Sin rechazar lo tradicional, recrea la chacarera, la zamba y el huayno con arreglos contemporáneos, tanto en versiones de composiciones conocidas como en las propias que lanza, la mayoría con contenido romántico.
“Adiós”, “Puñal de doble filo”, “Linda Como Salta”, “Espina de amor” y “¿Cómo pudiste?” integran su lista habitual en cada recital, y son los que se propone compartir con el público local. “Zamora atraviesa una etapa de crecimiento y expansión artística, con un proyecto que busca conectar las raíces con nuevos sonidos. En este año, dio un paso importante en su carrera con la presentación de su espectáculo teatral, que le permitió llevar su música a escenarios de relevancia y fortalecer el vínculo con el público”, se adelanta desde la producción, que resalta la repercusión alcanzada en los shows que ofreció en Salta y en el teatro Premier de la porteña avenida Corrientes. “Actuar en el Alberdi representa una nueva oportunidad para compartir su propuesta en un escenario significativo dentro de su historia personal y artística para acercar su estilo a nuevas audiencias”, se agrega.
El Encuentro
Por aparte, en el Complejo de Vialidad de El Cadillal (ruta provincial 347, kilómetro 4.5) desde la 17 tendrá lugar El Encuentro se presentarán el Dúo Tafí, Luu Marcello, Ser Herencia, Canto Sumaj, Sangre Santiagueña y Alexis Pérez, junto a academias de danzas de la zona.
Por la noche, Dorita González presentará su show “Voz de mi tierra, alma de mujer”, un homenaje a Mercedes Sosa y a las mujeres a través de la música, con dirección escénica de Oscar Zamora y musical del Negro Burgo, y la intervención de Marco Rigazzio como invitado especial. El espectáculo estará desde las 21 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753).