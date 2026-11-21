Tres décadas en la historia de una banda no son simplemente el paso del tiempo; constituyen un mapa de resistencia, coherencia y pasión compartida. Karma Sudaca, una de las referencias ineludibles del rock del NOA, celebra su cumpleaños en grande desde las 22 en teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), en una velada festiva que promete repasar cada una de sus etapas discográficas -en un viaje cronológico y conceptual desde su primer álbum hasta los temas inéditos de su trabajo más reciente, cuya etapa de estudio acaba de concluir- para reunir a distintas generaciones de seguidores.
El lugar elegido para esta conmemoración no es casual. El espacio escénico guarda una coincidencia profunda con las raíces mismas del proyecto. Tal como destaca su vocalista y referente, Tony Molteni, el recinto evoca directamente los primeros pasos de la agrupación en la escena independiente tucumana. “Tiene mucho de especial, es muy parecido a donde comenzó toda nuestra historia. Puerto Libertad posee un escenario similar, se respira esa atmósfera del arte y del teatro, ideal para tocar. Vamos a contar con un gran nivel de sonido y luces para ofrecer un concierto inolvidable”, remarca.
El paso del tiempo exige adaptación y persistencia, virtudes que Karma Sudaca ha mantenido como estandarte. En su balance, Molteni describe un proceso cargado de memoria afectiva, donde el logro principal radica en la continuidad del grupo original.
“Ha sido un año mágico. Cumplir 30 años trae a la memoria un equipaje enorme de vivencias, con recuerdos lindos y otros difíciles; los hay de todo tipo. Pero lo que más amamos en la vida es estar arriba de un escenario tocando, y seguir haciéndolo juntos representa una felicidad inmensa y un verdadero placer”, expresa.
Reencuentro
Otro de los atractivos de la velada será la participación especial de otras dos agrupaciones legendarias de la provincia: La Insignia y Bagazo. Ambos grupos, inactivos desde hace tiempo, aceptaron reunirse exclusivamente para esta fecha para reconstruir el mapa sonoro del Tucumán de mediados de los 90 y así tender un puente intergeneracional entre quienes vivieron los comienzos del movimiento y los que se sumaron en años posteriores.
Karma no se queda en la nostalgia: mantiene una intensa agenda de trabajo proyectada hacia el futuro. “Estuvimos en festivales que no son estrictamente de rock, como el de Trancas, y la respuesta fue excelente. Queremos compartir nuestra música con todo aquel que la quiera escuchar. Y recientemente terminamos de grabar nuestro nuevo disco, así que cerramos el año a puro festejo y proyectamos un 2027 sin pausa por todo el país”, concluye.