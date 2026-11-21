Tres décadas en la historia de una banda no son simplemente el paso del tiempo; constituyen un mapa de resistencia, coherencia y pasión compartida. Karma Sudaca, una de las referencias ineludibles del rock del NOA, celebra su cumpleaños en grande desde las 22 en teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), en una velada festiva que promete repasar cada una de sus etapas discográficas -en un viaje cronológico y conceptual desde su primer álbum hasta los temas inéditos de su trabajo más reciente, cuya etapa de estudio acaba de concluir- para reunir a distintas generaciones de seguidores.