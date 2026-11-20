El rugby argentino tendrá una celebración especial este domingo. Desde las 18, Barbarians Team Argentina enfrentará a Jockey Club de Rosario en Las Cuatro Hectáreas de Fisherton, en un encuentro que conmemorará los 40 años de una tradición que comenzó en 1986 y que se convirtió en uno de los acontecimientos más representativos del cierre de temporada.