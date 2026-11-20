Barbarians Team Argentina y Jockey de Rosario celebrarán 40 años de historia con un partido especial
El tradicional encuentro se disputará este domingo, desde las 18, en Las Cuatro Hectáreas de Fisherton. Por la camiseta de los Barbarians pasaron 135 jugadores de Los Pumas, entre ellos Hugo Porta, Agustín Pichot y Felipe Contepomi.
Resumen para apurados
- Barbarians Team Argentina enfrentará este domingo a Jockey Club en Rosario para celebrar los 40 años de una tradicional serie enfocada en la camaradería y el juego ofensivo.
- Iniciado en 1986 tras un título invicto de Jockey, el certamen reunió históricamente a 135 jugadores de Los Pumas, entre ellos figuras como Hugo Porta, Agustín Pichot y Contepomi.
- El evento reafirma los valores del rugby como cierre de temporada, integrando a divisiones infantiles, juveniles y familias en una jornada comunitaria y deportiva.
El rugby argentino tendrá una celebración especial este domingo. Desde las 18, Barbarians Team Argentina enfrentará a Jockey Club de Rosario en Las Cuatro Hectáreas de Fisherton, en un encuentro que conmemorará los 40 años de una tradición que comenzó en 1986 y que se convirtió en uno de los acontecimientos más representativos del cierre de temporada.
A diferencia de una competencia convencional, el partido tiene una filosofía particular: privilegiar el espectáculo, el juego ofensivo y la camaradería por encima del resultado. Cada año, Jockey cede la localía a un combinado de jugadores de distintos clubes del país, convocados tanto por sus condiciones deportivas como por sus valores humanos.
La historia comenzó en 1986, cuando Jorge Trevisán, entonces entrenador de la primera división de Jockey, impulsó un encuentro para celebrar el primer título oficial del club, conseguido de manera invicta. Aquel equipo, denominado Invitación XV, estuvo capitaneado por Javier Escalante y dirigido por Daniel Di Bernardo. En 1989 adoptó definitivamente el nombre de Barbarians Team Argentina.
Una camiseta que vistieron 135 Pumas
Durante las 38 ediciones disputadas, 135 jugadores del seleccionado argentino participaron de esta tradición. Entre ellos aparecen ocho capitanes históricos de Los Pumas, como Hugo Porta, Marcelo Loffreda, Pedro Sporleder, Lisandro Arbizu, Agustín Pichot, Felipe Contepomi y Julián Montoya.
También participaron figuras como Serafín Dengra, Mario Ledesma, Gonzalo Quesada y Santiago Chocobares. Entre los entrenadores sobresale Carlos Alfredo “Veco” Villegas, junto a José Luis Imhoff y Daniel Hourcade.
La edición de este año contará con un plantel de 25 jugadores de distintas uniones. Entre los convocados aparecen Justino Rovarini, de Old Lions de Santiago del Estero; Tomás Bergero y Manuel Carrara, de Jockey de Córdoba; y representantes de clubes rosarinos y entrerrianos. La conducción estará a cargo de los hermanos Mateo y Pedro Escalante.
Una celebración que irá más allá del partido
La jornada comenzará a las 17.30 con actividades y reconocimientos para el rugby infantil. Después del encuentro principal, desde las 20, se realizará la entrega anual de premios a las divisiones juveniles y al plantel superior.
También habrá propuestas gastronómicas, juegos infantiles, bandas en vivo y música para completar una celebración que reunirá a distintas generaciones.
Cuarenta años después de aquel primer encuentro, el espíritu permanece intacto. Más allá de quién gane, el verdadero objetivo será volver a celebrar los valores que hicieron de este partido una tradición del rugby argentino.