Recuerda Betina Ernst, de Topinfo, que 20 años atrás les encargaron un estudio sobre el consumidor de palta en los grandes centros urbanos argentinos. En ese momento, la fruta ya era conocida prácticamente por todos; pero solo entre un 50% y el 60% de la población de Buenos Aires, de Córdoba y de Rosario la consumía. La forma y la frecuencia de consumo distaban mucho de las actuales. La palta no era habitual en los comercios minoristas, por lo que el consumidor la compraba cuando la veía y le surgían ganas de darse un pequeño lujo, un placer similar al que representa un chocolate. Mendoza daba el toque especial en ese estudio, ya que, gracias a la influencia chilena, en 2005 el 90% de su población consumía paltas.
Según Ernst, hoy la palta pasó a ser un producto habitual que no puede faltar en los minoristas. De un consumo esporádico y una compra espontánea del momento se pasó a un consumo regular y una compra planificada. Está en la lista de compras y, si no se la ve de inmediato en los negocios, se la busca. Para muchos es un alimento esencial que cubre una comida principal, y también el snack ideal; una forma de alimentación cada vez más frecuente entre los jóvenes. De esta manera, reemplaza a un sándwich de jamón y queso, a una porción de pizza o hasta a una milanesa, con la ventaja adicional de ser un alimento muy sano, especialmente valorado entre los vegetarianos y entre los veganos.
Ernst atribuyó ese estatus, en primer lugar, a sus cualidades intrínsecas: una textura que facilita su ingesta, un sabor suave, su contenido de aceites y sus cualidades saludables. A eso se suma que es sumamente práctica: se compra individualmente, lo que se adapta a los hogares de una o dos personas, y viene con un envoltorio propio y ecológico. Otro punto no menor es su aire de exótico o diferente, ya que las generaciones jóvenes buscan explorar comidas novedosas. El auge de la comida mexicana, del guacamole y de la tostada con palta es reflejo de esto. Además, como casi un 20% de la población norteamericana tiene raíces latinoamericanas -y, en su gran mayoría, centroamericanas-, en opinión de Ernst, ya no hay Super Bowl sin guacamole.
El éxito llevó a que la producción se expandiera fuertemente: de 2,5 millones de toneladas pasó a más de 11 millones en 20 años. El comercio creció aun más y se multiplicó 10 veces: de 300.000 toneladas se pasó a 3,4 millones. Todo este crecimiento se logró a pesar de que la palta es una fruta relativamente cara. Su desafío productivo, su sensibilidad ante eventos climáticos extremos, su complicada logística, su corta vida poscosecha y los cuidados que exige la vuelven costosa de producir y de transportar. Por eso, su consumo se restringe a países o a segmentos poblacionales de mayor poder adquisitivo. Así lo refleja Europa: Noruega y Suiza, de alto poder adquisitivo, consumen dos o tres veces más paltas por habitante que los países del sur y del este del continente. Sin embargo, en los sectores de menor capacidad económica, el comprador suele optar por una palta en lugar de otra fruta o verdura.
A la inversa
Ernst contrastó esa trayectoria con la de la mayoría de las otras frutas, cuyo consumo evolucionó a la inversa. De ser percibidas como un alimento básico, que se compraba sí o sí todas las semanas, pasaron a ser prescindibles; y una parte de la población considera que puede vivir sin ellas. Los jóvenes -en especial, la generación Z- no consumen fruta o lo hacen muy de vez en cuando. Muchas frutas se compran cada tanto, cuando se pasa por la frutería y se tiene ganas de comer algo dulce. Ya no se siente la obligación de consumir todos los días un cítrico por la vitamina C o una manzana, como sugiere el refrán inglés que dice que una manzana al día aleja al médico. En ese sentido, Ernst consideró que la palta tiene suerte, ya que todo indica que seguirá en su camino de éxito, con amplias posibilidades de crecimiento en la mayoría de los mercados.