A la inversa

Ernst contrastó esa trayectoria con la de la mayoría de las otras frutas, cuyo consumo evolucionó a la inversa. De ser percibidas como un alimento básico, que se compraba sí o sí todas las semanas, pasaron a ser prescindibles; y una parte de la población considera que puede vivir sin ellas. Los jóvenes -en especial, la generación Z- no consumen fruta o lo hacen muy de vez en cuando. Muchas frutas se compran cada tanto, cuando se pasa por la frutería y se tiene ganas de comer algo dulce. Ya no se siente la obligación de consumir todos los días un cítrico por la vitamina C o una manzana, como sugiere el refrán inglés que dice que una manzana al día aleja al médico. En ese sentido, Ernst consideró que la palta tiene suerte, ya que todo indica que seguirá en su camino de éxito, con amplias posibilidades de crecimiento en la mayoría de los mercados.