Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aprobaron el Plan de Contingencia para la langosta sudamericana (Schistocerca cancellata). La nueva norma actualiza los procedimientos de respuesta ante la sospecha o ante la detección de agrupamientos de la plaga.
El plan establece los mecanismos de activación, las responsabilidades de los actores involucrados, las acciones de vigilancia y de evaluación del riesgo, las medidas de control y las pautas de comunicación y de seguimiento, con prioridad en la detección temprana y en la intervención oportuna.
El organismo actualizó su Programa Nacional de Langostas y Tucuras para consolidar las estrategias que implementa para la prevención y para el manejo de estas plagas en todo el territorio argentino. El programa mantiene, sin embargo, sus objetivos y cinco componentes de trabajo: vigilancia y análisis de la dinámica poblacional; control; capacitación y comunicación; investigación, validación y transferencia de tecnología; y planificación.
La langosta sudamericana es una plaga migratoria y transfronteriza que puede afectar cultivos, pastizales y ecosistemas naturales. La detección temprana de esta y la notificación oportuna resultan fundamentales para realizar el seguimiento de sus poblaciones y para adoptar las medidas fitosanitarias correspondientes.