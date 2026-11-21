El organismo actualizó su Programa Nacional de Langostas y Tucuras para consolidar las estrategias que implementa para la prevención y para el manejo de estas plagas en todo el territorio argentino. El programa mantiene, sin embargo, sus objetivos y cinco componentes de trabajo: vigilancia y análisis de la dinámica poblacional; control; capacitación y comunicación; investigación, validación y transferencia de tecnología; y planificación.