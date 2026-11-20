Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán eligió a Pedro Troglio como nuevo DT por su experiencia y pragmatismo para afrontar escenarios complejos en la Primera División.
- El técnico negocia su desvinculación de Banfield y cuenta con un extenso recorrido donde destacan su etapa en Gimnasia y el no registrar descensos en su carrera.
- Troglio firmará contrato hasta diciembre de 2027 con el desafío de rearmar el plantel con presupuesto acotado y asegurar la estabilidad deportiva del club tucumano.
La dirigencia “decana” ya lo había advertido. El plan siempre fue apuntar a un entrenador de perfil pragmático, maduro, que priorizara los fines por encima de los medios. Un DT con experiencia en el fútbol argentino y acostumbrado a las batallas difíciles. Entre las opciones disponibles en el mercado, todos los caminos condujeron a Pedro Troglio, cada vez más cerca de concretar su llegada a Atlético Tucumán.
El entrenador, de 61 años, reúne dos condiciones que la dirigencia considera fundamentales: experiencia para afrontar escenarios complicados y capacidad de adaptación a las características de sus planteles. Sus últimos ciclos pueden convencer más o menos, pero hay una serie de antecedentes que permiten comprender por qué los responsables del fútbol “decano” se inclinaron por él.
Los números de Troglio en sus últimos equipos
Claro que el recorrido reciente del subcampeón mundial con Argentina en Italia 1990 presenta interrogantes. Su paso por San Lorenzo, en 2022, terminó después de apenas 10 partidos, con una sola victoria. Tampoco consiguió consolidarse en Instituto, donde dirigió 13 encuentros a comienzos de 2025, con cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.
Su última experiencia, en Banfield, estuvo atravesada por una delicada situación económica e institucional: acumuló 55 partidos, con 19 victorias, 12 empates y 24 derrotas. Aunque mantuvo al “Taladro” en Primera y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina, su campaña fue irregular.
Sin embargo, su trayectoria ofrece un dato significativo: Troglio no registra descensos consumados mientras estuvo al frente de un equipo. De hecho, uno de sus antecedentes más recordados guarda ciertas similitudes con el escenario que encontrará en Tucumán.
De la lucha por la permanencia al subcampeonato con Gimnasia
En marzo de 2005 asumió en Gimnasia y Esgrima La Plata, entonces comprometido con los promedios. Después de asegurar la permanencia, protagonizó una de las mejores campañas de la historia del club: apenas unos meses más tarde, terminó subcampeón del Apertura, detrás de Boca.
Aquel primer objetivo se resolvió en una jornada que el propio entrenador todavía recuerda. En febrero de este año, mientras Banfield también luchaba por alejarse de la zona de descenso, Troglio recuperó aquella experiencia. “Esa fue una situación límite y uno se va acostumbrando a esa condición en distintos lugares”, sostuvo, al explicar cómo los años le permitieron aprender a manejar este tipo de presiones.
Su vínculo con Gimnasia sumó otros capítulos importantes. En octubre de 2011 regresó a la institución, que había descendido meses antes, y comenzó un proceso de reconstrucción que desembocó en el ascenso a Primera División en mayo de 2013. Más adelante, durante su tercera etapa, condujo al “Lobo” hasta la final de la Copa Argentina 2018, en la que cayó por penales frente a Rosario Central.
Su carrera también incluyó experiencias en Godoy Cruz, Independiente, Argentinos, Tigre y Universitario de Perú. En el exterior consiguió sus mayores éxitos: fue campeón con Cerro Porteño de Paraguay en 2009 y construyó su etapa más ganadora en Olimpia de Honduras, donde conquistó ocho campeonatos de liga y la Liga Concacaf 2022. Una trayectoria que combina conquistas, reconstrucciones y experiencias menos satisfactorias, pero que le permitió conocer contextos deportivos muy diferentes.
Cómo juegan sus equipos y qué podría cambiar en Atlético
Esa diversidad también se refleja en su manera de dirigir. Troglio no está atado a un único esquema ni a una propuesta futbolística innegociable. Sus equipos suelen priorizar el orden, la intensidad y las transiciones rápidas, aunque modifican su funcionamiento según los jugadores disponibles. En Banfield, por ejemplo, utilizó habitualmente el 4-4-2, pero también recurrió a otros dibujos para reforzar la defensa o modificar el ataque.
En ese sentido, su llegada no representaría necesariamente una ruptura con el estilo de Julio César Falcioni, también identificado con el equilibrio y el pragmatismo. La diferencia podría aparecer en la flexibilidad para modificar las formaciones y adaptarse a las características del plantel. Un aspecto especialmente importante para Atlético, que todavía debe resolver numerosas situaciones contractuales y reconstruir parte de su equipo dentro de un presupuesto limitado.
Por supuesto, los antecedentes no garantizan resultados. Sus últimos pasos por el fútbol argentino demuestran que la experiencia no siempre alcanza para construir equipos competitivos. Pero la dirigencia entiende que su recorrido, especialmente en contextos adversos, puede resultar valioso para afrontar lo que viene.
Primero la desvinculación, después la firma
Mientras en 25 de Mayo y Chile aguardan por su llegada, el entorno de Troglio ultima los detalles de su salida de Banfield, principalmente por las condiciones de pago de una importante deuda que el club mantiene con el entrenador.
Una vez concretada la desvinculación, el DT firmará su contrato con Atlético, que se extendería hasta diciembre de 2027. Existe optimismo para que las negociaciones lleguen a buen puerto en las próximas horas.