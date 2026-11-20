La dirigencia “decana” ya lo había advertido. El plan siempre fue apuntar a un entrenador de perfil pragmático, maduro, que priorizara los fines por encima de los medios. Un DT con experiencia en el fútbol argentino y acostumbrado a las batallas difíciles. Entre las opciones disponibles en el mercado, todos los caminos condujeron a Pedro Troglio, cada vez más cerca de concretar su llegada a Atlético Tucumán.