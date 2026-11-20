Oliver Amajoyi todavía tiene una cuenta pendiente en Argentina. Quiere conocer la pasión por el fútbol, asistir a uno o dos partidos y descubrir los lugares históricos de Tucumán. No es una curiosidad aislada. A lo largo de su carrera, el básquet lo llevó por distintos rincones del mundo y le permitió conocer culturas que alguna vez parecían lejanas. México, Albania, Nigeria y Australia fueron algunas de sus escalas. Ahora, a los 30 años, el estadounidense de 2,03 metros llegó a Barrio Jardín con una misión deportiva: ayudar al club a hacerse un nombre en la Liga Argentina.