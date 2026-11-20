De Los Ángeles a Tucumán: Oliver Amajoyi, el trotamundos que llega a Barrio Jardín para hacer historia
El pivote estadounidense de 30 años recorrió cinco países, superó lesiones y fue campeón en Albania. Ahora afrontará un nuevo desafío en la Liga Argentina con el equipo tucumano, que se prepara para debutar en la segunda categoría del básquet nacional.
Resumen para apurados
- El pivote estadounidense Oliver Amajoyi se sumó a Barrio Jardín en Tucumán para disputar la Liga Argentina de básquet y afianzar al club en la segunda división nacional.
- Con pasos por México, Nigeria, Australia y un título en Albania, el jugador de 30 años superó antiguas lesiones universitarias y llegó por recomendación al DT Mario Vildoza.
- La incorporación busca potenciar el debut del equipo tucumano en el torneo profesional, mientras el refuerzo apunta a insertarse en el básquet argentino y la cultura local.
Oliver Amajoyi todavía tiene una cuenta pendiente en Argentina. Quiere conocer la pasión por el fútbol, asistir a uno o dos partidos y descubrir los lugares históricos de Tucumán. No es una curiosidad aislada. A lo largo de su carrera, el básquet lo llevó por distintos rincones del mundo y le permitió conocer culturas que alguna vez parecían lejanas. México, Albania, Nigeria y Australia fueron algunas de sus escalas. Ahora, a los 30 años, el estadounidense de 2,03 metros llegó a Barrio Jardín con una misión deportiva: ayudar al club a hacerse un nombre en la Liga Argentina.
Su historia comenzó en Los Ángeles, California, mucho antes de imaginar que una pelota naranja lo llevaría a recorrer varios continentes. Tenía ocho años cuando empezó a jugar en las ligas locales. Lo que inicialmente era una actividad de la infancia terminó convirtiéndose en una vocación. Pasó por el básquet de la escuela secundaria, continuó su formación universitaria y encontró en el deporte una oportunidad para construir su futuro.
“Juego al básquet desde los ocho años y soy profesional desde hace cinco. Diría que mi carrera comenzó jugando en ligas locales cuando era chico. Después fui avanzando hasta competir en la escuela secundaria y, posteriormente, en la universidad”, recordó.
El recorrido, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Durante su etapa de formación sufrió lesiones de rodilla que interrumpieron su continuidad entre 2015 y 2016. Fueron obstáculos que pusieron a prueba su perseverancia antes de consolidarse en el ámbito universitario. Después de pasar por Trinidad State Junior College y Citrus College, llegó a William Jessup University, donde disputó 73 partidos entre 2017 y 2020. En su última temporada promedió 7,1 puntos y seis rebotes por encuentro.
Aquella experiencia fue la antesala de una carrera profesional que lo obligaría a adaptarse constantemente. Nuevos idiomas, compañeros, entrenadores y estilos de juego pasaron a formar parte de una rutina en la que cambiar de país se volvió habitual. “Mi trayectoria tuvo altibajos, como la de la mayoría de los deportistas. Por suerte, el básquet me llevó a distintos países”, explicó.
Entre todos esos destinos, Albania ocupa un lugar especial. Allí defendió los colores de Besëlidhja Lezhë y consiguió el campeonato de la Superliga durante la temporada 2023/24. No fue solamente una conquista deportiva. También representó la recompensa después de atravesar las dificultades que marcaron al plantel.
“Creo que la experiencia que más me marcó fue la de Albania, donde conseguimos ganar un campeonato al final de una temporada que estuvo llena de adversidades”, aseguró. Durante aquella campaña registró, según estadísticas difundidas por él mismo, promedios de 11,8 puntos, 10,2 rebotes y 1,7 tapones por partido.
Su recorrido continuó en Australia, donde integró los South West Metro Pirates de la NBL1 North. Allí sumó minutos y experiencia antes de recibir una propuesta que cambiaría nuevamente su destino.
La posibilidad de incorporarse a Barrio Jardín surgió a través de un contacto personal. Un amigo vinculado con la institución acercó sus antecedentes deportivos y el entrenador Mario Vildoza encontró en su perfil las características que buscaba para reforzar el equipo. La negociación le abrió las puertas de una competencia que Amajoyi ya conocía por referencias.
“Quería dejar mi huella en un nuevo mercado y había escuchado sobre el prestigio que tiene la liga argentina. Por eso, consideré que era un buen lugar para continuar desarrollando mi carrera”, explicó.
Sus amigos también influyeron en la decisión. Algunos habían jugado anteriormente en Argentina y le recomendaron la experiencia. Para Amajoyi, la oportunidad representa un desafío colectivo y una posibilidad de seguir creciendo profesionalmente.
Dentro de la cancha, el estadounidense se presenta como un jugador que combina fortaleza física, capacidad atlética e inteligencia para interpretar el juego. Sin embargo, prefiere que sus actuaciones hablen por él. “Van a tener que venir a verme jugar y sacar sus propias conclusiones”, respondió cuando le preguntaron por sus principales virtudes.
Su objetivo es claro. “Simplemente quiero ganar y conseguir que Barrio Jardín se haga un nombre, que sea un equipo al que todos los rivales tengan que prestar atención”, afirmó.
Mientras se prepara para afrontar una nueva temporada, Amajoyi también quiere descubrir qué hay más allá de las canchas de básquet. La gastronomía, la historia y, especialmente, el fútbol aparecen entre sus intereses. “Me gusta sumergirme en la cultura de los distintos países que visito. Me gustaría ir a ver uno o dos partidos de fútbol mientras esté acá”, contó.
Después de recorrer varios continentes, el estadounidense encontró en Tucumán una nueva oportunidad. Todavía no sabe qué recuerdos se llevará de esta experiencia. Pero tiene claro qué quiere dejar antes de marcharse: un Barrio Jardín capaz de competir, ganar y hacerse respetar.