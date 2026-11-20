¿Tenés la parrilla pegada a la medianera? Qué dice la ley sobre el humo y cuándo puede reclamar tu vecino
Tener una parrilla en el patio es una costumbre muy extendida en los hogares argentinos. Sin embargo, instalarla junto a una pared compartida puede generar conflictos por el calor, el humo y los posibles daños en la vivienda lindera. Qué establece el Código Civil y Comercial y qué condiciones hay que respetar.
Resumen para apurados
- El Código Civil regula en Argentina las parrillas en medianeras, permitiendo reclamos vecinales solo si el humo o calor superan la normal tolerancia.
- El artículo 1973 no prohíbe estas obras pero exige aislación térmica y buena ventilación. La Justicia analiza la frecuencia de uso antes de intervenir.
- Los propietarios deberán adecuar sus instalaciones a normas locales para evitar litigios o demandas de demolición por molestias ambientales linderas.
Construir una parrilla en el patio puede parecer una obra sencilla, pero elegir el lugar donde instalarla requiere algunas precauciones. Cuando queda junto a una medianera, la situación puede derivar en reclamos vecinales e incluso en un conflicto judicial si el fuego, el humo o las altas temperaturas afectan la propiedad de al lado.
En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación establece pautas para regular la convivencia entre propietarios y evitar que el uso de una vivienda perjudique a otra. La normativa no prohíbe de manera general construir parrillas cerca de las paredes medianeras, pero sí fija límites cuando una instalación provoca molestias que superan lo razonable o genera daños.
Qué dice la ley sobre las parrillas construidas junto a una medianera
El artículo 1973 del Código Civil y Comercial regula las denominadas inmisiones, es decir, las molestias que pueden trasladarse de una propiedad a otra. Entre ellas menciona el humo, el calor, los olores, los ruidos y otras emanaciones.
La disposición establece que estas molestias no deben superar la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y las características de la relación entre los vecinos.
Por lo tanto, tener una parrilla junto a una medianera no constituye automáticamente una infracción. El problema aparece cuando su funcionamiento afecta de manera significativa a quienes viven en la propiedad lindera.
En esos casos, el propietario perjudicado puede reclamar que se adopten medidas para reducir las molestias. Según las circunstancias y las pruebas presentadas, también puede solicitar una reparación por los daños ocasionados.
¿Se puede construir una parrilla pegada a la pared del vecino?
Sí. La legislación nacional no establece una distancia mínima general que obligue a separar todas las parrillas de las medianeras. Tampoco fija un espesor único de aislación térmica para este tipo de instalaciones.
Sin embargo, eso no significa que cualquier construcción esté permitida. La obra debe respetar las condiciones de seguridad, las disposiciones municipales y las características estructurales de la pared.
Entre las medidas que pueden utilizarse para evitar problemas se encuentran:
Ladrillos y materiales refractarios: permiten soportar las altas temperaturas generadas por la combustión.
Aislación térmica: ayuda a impedir que el calor se transmita directamente hacia la pared lindera.
Cámaras de aire: pueden formar parte de un sistema constructivo de protección.
Conductos de evacuación: permiten dirigir el humo hacia una salida adecuada para reducir las molestias a los vecinos.
La elección de los materiales y las soluciones técnicas dependerá de cada construcción. Por eso, es recomendable consultar con un profesional antes de comenzar la obra.
Qué pasa si el humo de la parrilla entra en la casa del vecino
El humo es uno de los motivos más frecuentes de discusiones entre propietarios. Una parrilla que expulsa sus emanaciones directamente hacia una ventana, un patio o una habitación lindera puede generar un reclamo si las molestias son reiteradas o excesivas.
El artículo 1973 contempla esta situación y permite que la Justicia intervenga cuando las emanaciones superan los niveles de tolerancia normales.
No obstante, no cualquier episodio de humo habilita automáticamente una demanda. Para evaluar el conflicto se tienen en cuenta factores como la frecuencia de uso, la intensidad de las emanaciones, las condiciones de ventilación y las características del entorno.
Un antecedente judicial se registró en mayo de 2026, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el pedido de un vecino que pretendía la demolición de una parrilla construida sobre una medianera.
En ese caso, los jueces consideraron que no se había demostrado que el humo superara los niveles normales de tolerancia. También tuvieron en cuenta que el uso de la instalación era ocasional y que existían condiciones adecuadas de ventilación.
El fallo mostró que la existencia de una parrilla junto a una pared compartida no alcanza, por sí sola, para ordenar su demolición: deben analizarse las circunstancias concretas y las pruebas del perjuicio denunciado.
Qué revisar antes de instalar una parrilla en el patio
Antes de construir, conviene comprobar si la pared es efectivamente medianera o pertenece exclusivamente a uno de los propietarios. También es importante verificar su estado, resistencia y las condiciones técnicas necesarias para evitar que el calor afecte la estructura.
Otro punto fundamental es consultar las normas municipales de edificación, ya que cada jurisdicción puede establecer requisitos particulares sobre distancias, materiales, ventilación y evacuación de humo.
Si la instalación ya está construida y genera problemas, lo recomendable es buscar una solución técnica y dialogar con el vecino antes de que el conflicto avance hacia una instancia judicial.
En definitiva, tener una parrilla cerca de una medianera no está prohibido de manera automática en Argentina. La obligación central es respetar los derechos de los propietarios linderos, evitar daños en las estructuras y garantizar que el humo y el calor no provoquen molestias que excedan la tolerancia normal.