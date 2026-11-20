En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación establece pautas para regular la convivencia entre propietarios y evitar que el uso de una vivienda perjudique a otra. La normativa no prohíbe de manera general construir parrillas cerca de las paredes medianeras, pero sí fija límites cuando una instalación provoca molestias que superan lo razonable o genera daños.