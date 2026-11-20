La Tesorería General de la Provincia informó el cronograma de pago de los sueldos de noviembre para los empleados estatales de Tucumán. El esquema contempla dos etapas: la primera corresponde a la parte proporcional del 20% y comenzará el viernes 27 de noviembre; la segunda, correspondiente al 80% restante, se extenderá desde el jueves 3 hasta el sábado 5 de diciembre.