Resumen para apurados
- La Tesorería de Tucumán anunció que el pago de sueldos de noviembre a empleados estatales iniciará el 27 de noviembre para garantizar la cobertura salarial en la provincia.
- El esquema se abonará en dos etapas: el anticipo del 20% entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, y el 80% restante del 3 al 5 de diciembre según el organismo.
- El cronograma escalonado permite organizar las finanzas públicas provinciales y brinda previsibilidad económica a los trabajadores estatales antes de fin de año.
La Tesorería General de la Provincia informó el cronograma de pago de los sueldos de noviembre para los empleados estatales de Tucumán. El esquema contempla dos etapas: la primera corresponde a la parte proporcional del 20% y comenzará el viernes 27 de noviembre; la segunda, correspondiente al 80% restante, se extenderá desde el jueves 3 hasta el sábado 5 de diciembre.
Las fechas fueron establecidas de acuerdo con el área y el organismo al que pertenece cada trabajador. La información fue difundida por el organismo, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.
Cuándo se paga el 20% del sueldo de noviembre
El primer tramo de los haberes se abonará en tres jornadas, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Viernes 27 de noviembre
Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
Instituto Provincial de la Vivienda.
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT).
Sábado 28 de noviembre
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales).
Administración Central.
Defensoría del Pueblo.
Tribunal de Cuentas.
Tribunal Fiscal de Apelación.
Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Poder Legislativo.
Martes 1 de diciembre
Comunas rurales.
Poder Judicial (centros judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal).
Ministerio Público Fiscal.
Ministerio Pupilar y de la Defensa.
Municipios del interior.
Dirección de Recursos Hídricos.
Ente Autárquico Tucumán Turismo.
Ente Cultural de Tucumán.
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM).
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS).
Instituto de Desarrollo Productivo.
Ente de Infraestructura Comunitaria.
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.
Cuándo se cobra el 80% restante
La segunda etapa del cronograma, que comprende la parte complementaria del 80% del salario, se desarrollará entre el jueves 3 y el sábado 5 de diciembre.
Jueves 3 de diciembre
Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
Instituto Provincial de la Vivienda.
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT).
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
Sociedad Aguas del Tucumán.
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales).
Viernes 4 de diciembre
Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Educación: establecimientos provinciales y escuelas secundarias transferidas.
Administración Central.
Defensoría del Pueblo.
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
Comunas rurales.
Tribunal de Cuentas.
Tribunal Fiscal de Apelación.
Jubilados fuera de convenio.
Renta vitalicia – Héroes de Malvinas.
Sábado 5 de diciembre
Poder Legislativo.
Poder Judicial (centros judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal).
Ministerio Público Fiscal.
Ministerio Pupilar y de la Defensa.
Municipios del interior.
Dirección de Recursos Hídricos.
Ente Autárquico Tucumán Turismo.
Ente Cultural de Tucumán.
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM).
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS).
Instituto de Desarrollo Productivo.
Ente de Infraestructura Comunitaria.
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.
Educación: establecimientos públicos de gestión privada (escuelas primarias, secundarias y terciarias transferidas).