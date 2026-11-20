Resumen para apurados
- El hijo de Norberto Marcos prohibió a Fátima Florez visitarlo en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo para evitarle un malestar emocional durante su internación.
- Marcos se recupera de una neumonía y afrontará otra cirugía, en medio de un conflicto no resuelto con la actriz por la división de bienes tras 26 años de relación.
- Aunque los médicos son optimistas sobre la salud del productor, la veda de visitas profundiza la disputa familiar y el estancamiento de los acuerdos económicos.
La salud de Norberto Marcos encendió las alarmas en los últimos días. El empresario permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo y deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica. En medio de este delicado escenario, también surgieron versiones sobre un nuevo enfrentamiento con su expareja, Fátima Florez.
La situación fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día, donde dio detalles sobre las diferencias que todavía mantienen después de 26 años de relación y aseguró que la familia de Marcos habría tomado una decisión respecto de las visitas de la actriz.
Norberto Marcos tiene prohibido el ingreso a Fátima Florez al sanatorio
Según contó Etchegoyen, Fátima Florez tendría restringido el acceso al centro médico donde permanece internado su expareja. La medida habría sido solicitada por Federico, el hijo de Norberto Marcos. “Fátima tiene el ingreso prohibido al sanatorio de la Trinidad de Palermo por pedido expreso del hijo de Norberto”, aseguró el periodista.
Además, explicó que Marcos tendría intenciones de recibir a la actriz, aunque su hijo se opondría a ese encuentro. De acuerdo con la información difundida, Federico considera que una visita podría generarle un nuevo malestar emocional a su padre en medio de su recuperación.
El conflicto familiar se suma a las diferencias económicas y comerciales que todavía no pudieron resolver después de tantos años juntos.
La división de bienes entre Norberto Marcos y Fátima Florez sigue sin acuerdo
Otro de los puntos que mantiene enfrentados a la expareja es la cuestión patrimonial. Después de 26 años de relación, Norberto Marcos y Fátima Florez todavía no habrían logrado alcanzar un entendimiento sobre sus asuntos económicos y comerciales.
Etchegoyen sostuvo que las negociaciones continúan sin avances y vinculó el distanciamiento con algunas publicaciones que la actriz habría compartido en su estado de WhatsApp.
Entre las frases que llamaron la atención se encuentran: “La lealtad se paga con lealtad. La traición con distancia” y “La gente buena también manda a la mier... Porque es buena, no bol...”.
Aunque no se confirmó a quiénes estaban dirigidos esos mensajes, las publicaciones alimentaron las versiones sobre el enfrentamiento entre ambos.
Preocupación por la salud de Norberto Marcos: deberá someterse a otra operación
Mientras continúa la disputa con su expareja, la mayor preocupación está puesta en la evolución médica de Norberto Marcos. Según informó Etchegoyen, el empresario deberá atravesar una nueva cirugía, lo que generó inquietud entre las personas de su entorno.
El cuadro de salud comenzó hace aproximadamente diez días, cuando Marcos manifestó un fuerte dolor en el pecho. Posteriormente, le diagnosticaron neumonía y los médicos debieron extraerle líquido de uno de sus pulmones.
Pese a la complejidad del panorama, el periodista señaló que los profesionales que lo atienden mantienen una mirada optimista sobre su evolución.