Ángel de Brito rompió el silencio: qué dijo sobre las amenazas y el escándalo con la China Suárez
El conductor de LAM negó las versiones que circularon en las últimas horas y aclaró que nunca mencionó a Leandro Paredes. También explicó cómo se originó la polémica, que tuvo una fuerte reacción de la actriz.
Resumen para apurados
- Ángel de Brito desmintió haber recibido amenazas tras los rumores que vincularon a la China Suárez con Leandro Paredes, calificando las versiones como absolutamente falsas.
- La polémica surgió de un enigmático televisivo sobre un jugador casado. Por su parte, la actriz negó conocer al futbolista y acusó a los medios de intentar ensuciar su imagen.
- El episodio profundiza el conflicto recurrente entre la actriz y el periodismo de espectáculos, marcando un límite discursivo frente a la difusión de rumores sin confirmar.
Ángel de Brito salió a desmentir las versiones que aseguraban que había recibido amenazas luego de realizar comentarios sobre un supuesto vínculo entre la China Suárez y un futbolista casado. El periodista negó categóricamente esa información y aclaró que tampoco había mencionado a Leandro Paredes, cuyo nombre comenzó a circular en las redes sociales.
En diálogo con Oliver Quiroz para Primicias Ya, el conductor de LAM fue contundente: “Es todo mentira. Absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza”.
Además, cuestionó a los colegas que difundieron o alimentaron esas versiones y sostuvo que no corresponde tomar a la ligera una situación de esa naturaleza. “No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó”, expresó.
De Brito también explicó cómo surgió la confusión. Según relató, el tema comenzó durante una conversación sobre la China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara y la difusión de un video. En ese contexto, recordó que Analía Franchín había realizado un enigmático en el programa A la Barbarossa, que dio lugar a distintas interpretaciones.
El periodista aseguró que solamente explicó aquello que se estaba sugiriendo en televisión, pero remarcó que nunca identificó al supuesto futbolista. “Ni siquiera nombré a Paredes”, aclaró.
Para despejar cualquier duda, recordó que mantiene una buena relación con el jugador y que incluso lo entrevistó el año pasado para la revista Gente, en una nota en la que también participó su esposa, Camila Galante.
“Todo invento. Dejen de escuchar a inventadores profesionales. Por algo les va como les va”, concluyó, molesto por la circulación de información que consideró falsa.
La China Suárez también salió al cruce de los rumores
La polémica tuvo otro capítulo cuando Eugenia la China Suárez reaccionó públicamente a las versiones que la relacionaban sentimentalmente con otro futbolista.
A través de sus historias de Instagram, la actriz rechazó esas especulaciones y pidió que dejaran de asociar su nombre con personas que, según afirmó, ni siquiera conoce.
“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió.
La actriz también lanzó duras críticas contra los periodistas y los medios de comunicación argentinos. En sus publicaciones, denunció una supuesta intención de perjudicar su imagen y cuestionó la manera en que se construyen algunas informaciones sobre su vida privada.
“Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante”, expresó.