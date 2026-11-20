La precariedad laboral golpea con fuerza a los jóvenes argentinos. El 60,5% de quienes trabajan por cuenta propia en la Economía Popular está subocupado por insuficiencia horaria y el 90,9% no alcanza ingresos equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), dependiente del CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).