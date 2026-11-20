El 60,5% de los jóvenes cuentapropistas está subocupado y el 90,9% no alcanza tres salarios mínimos
Un informe del CITRA-CONICET advierte sobre la precariedad laboral entre los menores de 30 años. En el primer trimestre de 2026, unos 846.000 jóvenes integraban la Economía Popular y casi seis de cada 10 trabajaban menos horas de las que necesitaban.
Resumen para apurados
- En Argentina, un informe del CITRA reveló que el 60,5% de jóvenes cuentapropistas está subocupado y el 90,9% gana menos de tres salarios mínimos por la alta precariedad laboral.
- El relevamiento abarca a 846.000 menores de 30 años en la economía popular. El desempleo en este grupo trepa al 28% y solo el 17,6% percibe alguna asistencia económica estatal.
- El cuadro advierte sobre un deterioro persistente que consolidará la pobreza juvenil y limitará a largo plazo las oportunidades de inserción al mercado laboral registrado.
La precariedad laboral golpea con fuerza a los jóvenes argentinos. El 60,5% de quienes trabajan por cuenta propia en la Economía Popular está subocupado por insuficiencia horaria y el 90,9% no alcanza ingresos equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), dependiente del CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
El relevamiento, correspondiente al primer trimestre de 2026, identificó a unos 846.000 jóvenes de hasta 29 años dentro de la Economía Popular. Ese universo representa el 24,4% de la población económicamente activa (PEA) de esa franja etaria.
Los datos muestran que, aunque el cuentapropismo no profesional y con escaso capital constituye la principal forma de inserción laboral juvenil, también existe una importante dificultad para conseguir empleo y alcanzar jornadas de trabajo suficientes.
La subocupación afecta a seis de cada 10 jóvenes cuentapropistas
Uno de los principales indicadores del estudio es la insuficiencia de horas de trabajo. Durante el primer trimestre de 2026, el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas de la Economía Popular estaba subocupado, es decir, trabajaba menos horas de las que necesitaba y estaba disponible para trabajar más.
En contraste, el 31,2% estaba sobreocupado, mientras que el 8,3% declaró no haber trabajado durante la semana de referencia.
La situación es diferente entre los adultos mayores de 30 años, donde predominan las jornadas laborales extensas. En ese grupo, la sobreocupación alcanza al 53%.
El informe señala que la insuficiencia de horas laborales tiene mayor incidencia entre los jóvenes y las mujeres, mientras que las jornadas prolongadas son más frecuentes entre los adultos y los varones.
El 90,9% de los jóvenes no alcanza tres salarios mínimos
La precariedad también se refleja en los ingresos. Según el relevamiento del CITRA, el 90,9% de los jóvenes que integran la Economía Popular percibe ingresos inferiores al equivalente a tres salarios mínimos. Esa proporción representa aproximadamente a 769.000 personas.
Si se considera al conjunto de la población económicamente activa joven, el porcentaje alcanza al 74,9%.
El dato expone las dificultades que enfrenta este sector para conseguir ingresos suficientes, incluso entre quienes tienen alguna actividad laboral.
La desocupación juvenil también supera a la de los adultos
El estudio identificó otra diferencia importante entre generaciones: la desocupación dentro de la Economía Popular afecta al 28% de los jóvenes, frente al 7,5% de los mayores de 30 años.
Aunque el cuentapropismo no profesional y con escaso capital es la principal vía de inserción laboral, con una participación del 60,4%, el desempleo tiene un peso considerablemente mayor entre los menores de 30 años.
El informe advierte que esta situación refleja las dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de ese universo.
Cuántos jóvenes reciben asistencia económica del Estado
La cobertura de los programas de asistencia también muestra un alcance limitado. Según el relevamiento, solamente el 17,6% de los jóvenes de la Economía Popular recibe algún tipo de asistencia económica estatal.
Entre quienes perciben esa ayuda, casi la mitad corresponde a trabajadores asalariados no profesionales que no están registrados (49%).
Los resultados del informe muestran un escenario marcado por la subocupación, los bajos ingresos y las dificultades de acceso al empleo formal para una parte importante de los jóvenes argentinos.