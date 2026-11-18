Una nena de siete años fue encontrada sin vida en Posadas, Misiones. Según fuentes policiales, la investigación espera el resultado de la autopsia para confirmar si sufrió un cuadro de deshidratación.
En la casa del del barrio 17 de Octubre, la madre, de 30 años, fue trasladada al Hospital René Favaloro en estado de intoxicación.
Según medios locales, la Policía acudió al domicilio a las 10:30 de la mañana de este miércoles. El parte policial, detalló que el abuelo de la menor, un hombre de 56 años, fue quien alertó la situación.
En la investigación, confirmaron que la nena tenía problemas de salud preexistentes. Sobre las circunstancias del hallazgo de la madre, la Policía decidió preservar la investigación.
La hipótesis de la causa se centra en estudiar si la niña atravesaba un cuadro de deshidratación extrema.
La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 6. Ante el hecho, la Policía Científica preservó el lugar y se verificará la existencia de cámaras de seguridad instaladas en la casa.