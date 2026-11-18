El exjugador de Atlético Mineiro había terminado con molestias después de disputar los 90 minutos en la victoria frente a Talleres y volver a ser titular apenas cuatro días después ante Vasco da Gama, en Brasil. La exigencia de esa seguidilla de encuentros, sumada a una inactividad superior a los diez meses, terminó pasándole factura. Una molestia en el sóleo de la pierna derecha lo dejó afuera de la consagración frente a Defensa y Justicia y de la clasificación a la final de la Copa Argentina ante Banfield.