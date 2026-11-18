Resumen para apurados
- Boca recuperó a Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia para disputar la final de la Copa Sudamericana este sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla.
- Blanco superó una sobrecarga muscular y será titular, mientras que Battaglia y Milton Delgado entrenaron a la par tras dejar atrás diversas molestias físicas.
- Con la defensa y el mediocampo casi definidos, el técnico Arruabarrena solo debe resolver si Alan Velasco o Leonel Flores completará el ataque en busca del título.
La cuenta regresiva está en marcha y Boca empieza a despejar las dudas de cara al partido más importante de la temporada. En la recta final de la preparación para la gran final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena recibió una buena noticia: Lautaro Blanco dejó atrás su molestia físicas y será titular el sábado en Barranquilla.
La recuperación de Blanco representa un alivio importante para el cuerpo técnico. El lateral izquierdo había comenzado la semana con trabajos diferenciados debido a una sobrecarga física y su presencia en el partido decisivo había generado cierta preocupación. Sin embargo, este miércoles se entrenó a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza y quedó en condiciones de viajar a Colombia. La intención del entrenador es devolverle la titularidad, luego de haberlo preservado en el compromiso frente a Banfield.
El defensor tendrá tres entrenamientos en territorio colombiano para terminar de ponerse a punto y llegar en plenitud al duelo ante el conjunto brasileño. Su regreso le permite al entrenador recuperar una pieza importante en una defensa que necesita mostrar seguridad y concentración en una definición de semejante exigencia.
La otra buena noticia llegó de la mano de Rodrigo Battaglia. El volante también volvió a trabajar con normalidad y tiene asegurado un lugar entre los relevos. Su recuperación amplía las alternativas para el mediocampo, una zona en la que Boca necesita contar con variantes ante cualquier imprevisto.
El exjugador de Atlético Mineiro había terminado con molestias después de disputar los 90 minutos en la victoria frente a Talleres y volver a ser titular apenas cuatro días después ante Vasco da Gama, en Brasil. La exigencia de esa seguidilla de encuentros, sumada a una inactividad superior a los diez meses, terminó pasándole factura. Una molestia en el sóleo de la pierna derecha lo dejó afuera de la consagración frente a Defensa y Justicia y de la clasificación a la final de la Copa Argentina ante Banfield.
El cuerpo técnico optó por preservarlo para evitar riesgos y tenerlo disponible en la definición continental. Su presencia entre los suplentes cobra especial importancia por las dificultades de Leandro Paredes para completar los partidos y el esguince que sufrió Milton Delgado. Precisamente, el juvenil también se entrenó con normalidad este miércoles, pese a la lesión que había generado preocupación.
Con este panorama, Arruabarrena comienza a delinear el equipo que buscará quedarse con el título. La única incógnita está en el frente de ataque, donde Alan Velasco y Leonel Flores pelean por un lugar.
La probable formación de Boca es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Blanco; Santiago Ascacíbar, Paredes, Delgado; Velasco o Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
Con las piezas importantes recuperadas y una sola decisión pendiente, el “Xeneize” encara los últimos entrenamientos antes de viajar a Barranquilla. La ilusión está puesta en llegar en las mejores condiciones y dar el paso definitivo hacia una nueva conquista internacional.