Seguí en vivo la gran final de “Enseñame Tucumán”: tres duplas compiten por el viaje a Carlos Paz
Resumen para apurados
- Tres duplas estudiantiles compiten hoy a las 19 en LG Play en la final de "Enseñame Tucumán" para ganar un viaje a Carlos Paz para todo su curso.
- El certamen, organizado por LA GACETA y Educación, llega a su cierre tras meses de pruebas sobre historia y cultura divididas en tres bloques eliminatorios.
- La definición consagrará al curso ganador del viaje de egresados y consolida un certamen escolar clave para la integración educativa en la provincia.
El momento más esperado de “Enseñame Tucumán” llega con una última jornada de competencia. Tres parejas, representantes de cuarto, quinto y sexto año, se enfrentan en la gran final del certamen que reúne a estudiantes de toda la provincia y pone a prueba sus conocimientos sobre historia, geografía, cultura y deporte.
El desafío tiene un premio que despierta el interés de todos los participantes: un viaje a Villa Carlos Paz para el curso que resulte ganador. La definición se desarrolla desde las 19 en los estudios de LG Play, con pruebas que exigen memoria, rapidez, capacidad de deducción y trabajo en equipo.
Las finalistas de cuarto año son Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano. En representación de quinto año participan Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Mientras que por sexto año compiten Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués.
Tres bloques de preguntas y desafíos para llegar al título
La gran final se divide en tres bloques. En el primero, las parejas se enfrentan a los juegos “¿Quién lo hizo?”, “Dato incorrecto” y “Recuerdo fotográfico”. La dupla que logra imponerse obtiene el pase directo a la definición.
Las otras dos parejas tienen una nueva oportunidad en el segundo bloque, que incluye los desafíos “Detectives de la Historia” y “Verdadero o Falso”. De esa instancia surge la segunda dupla que disputa el título.
En el último tramo, las dos parejas clasificadas vuelven a enfrentarse en el juego “¿Quién lo hizo?”, aunque con una dinámica diferente. Esta vez deben responder tres preguntas de manera simultánea, mediante pizarras, en una instancia que define al equipo campeón.
La conducción de la jornada está a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad, quienes acompañan a los finalistas en el cierre de una competencia que convoca a estudiantes de distintos establecimientos educativos de Tucumán.