Una tribu aislada del Amazonas salió de la selva para pedir comida: denuncian una situación desesperante
Unos 20 integrantes del pueblo indígena Awá abandonaron su territorio en Maranhão, Brasil, ante el avance de madereros, cazadores y ganaderos ilegales. Algunos niños y ancianos presentaban signos de desnutrición severa.
Resumen para apurados
- Veinte indígenas aislados Awá salieron recientemente de la selva en Maranhão, Brasil, para pedir comida debido a la destrucción de su hábitat por actividades ilegales.
- El grupo llegó armado con arcos a una aldea vecina con signos de desnutrición severa. Hacía décadas que esta comunidad cazadora-recolectora no registraba contacto exterior.
- Ante este hecho inédito, las autoridades activaron un plan de contingencia sanitario mientras alertan que la tala y ganadería ilegal amenazan la supervivencia de la etnia.
Un hecho inédito encendió las alarmas sobre la situación de los pueblos indígenas aislados de la Amazonia. Unos 20 integrantes del pueblo Awá salieron de la selva en el estado brasileño de Maranhão para pedir alimentos, acorralados por la destrucción de su territorio y el avance de actividades ilegales.
El grupo se acercó a un puesto de vigilancia de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y a una aldea vecina habitada por integrantes de la comunidad Guajajara. Según informó la organización internacional Survival International, los indígenas llegaron con arcos, flechas, collares y tocados de plumas.
Los habitantes de la aldea les entregaron ñames y otros alimentos antes de que regresaran hacia el interior del monte. El encuentro fue registrado en imágenes por los propios vecinos y difundido a pedido de los Guardianes del Amazonas.
Desde Survival International señalaron que no existen antecedentes recientes de un episodio similar protagonizado por integrantes de esta comunidad. "No se ha dado un caso similar con los Awá en la historia reciente, ciertamente en las últimas décadas", indicaron desde la organización.
Preocupación por el estado de salud de los indígenas Awá
La aparición del grupo también generó preocupación por las condiciones físicas en las que llegaron algunos de sus integrantes. La organización indígena local COAPIMA advirtió especialmente sobre la situación de los niños y los adultos mayores.
"El estado físico de algunos miembros, en particular de los niños y los ancianos, causó preocupación entre los aldeanos, quienes observaron claros signos de desnutrición severa", señalaron desde la entidad.
Ante la gravedad del escenario, la FUNAI confirmó que activó un plan de contingencia para minimizar los riesgos sanitarios y atender la situación.
Quiénes son los Awá y dónde viven
Los Awá son un pueblo indígena de origen tupí-guaraní que habita en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. Su territorio se encuentra en la Tierra Indígena Arariboia, un área protegida que también comparten con integrantes de la etnia Guajajara.
Se estima que alrededor de 100 miembros de esta comunidad permanecen en aislamiento voluntario en las profundidades de la selva amazónica. Son cazadores-recolectores que dependen de la caza, la pesca y la recolección de frutos para sobrevivir y evitan establecer vínculos con el mundo exterior.
La presión sobre su territorio representa una amenaza directa para su supervivencia. Los madereros, cazadores y ganaderos ilegales avanzan sobre el bosque y reducen progresivamente el espacio en el que pueden desarrollar su vida.
"El pueblo Awá, que no ha tenido contacto con otros pueblos, está sometido a una presión extrema, ya que los intrusos invaden su territorio desde todos los flancos, empujándolos hacia una isla cada vez más pequeña de la selva amazónica, rodeada de destrucción", denunció Caroline Pearce, directora de Survival International.
La lucha de los Guardianes Guajajaras contra la tala ilegal
El territorio de Arariboia es custodiado desde hace años por los Guardianes Guajajaras, un grupo de indígenas locales que patrulla la selva para frenar la tala ilegal y el avance de la actividad ganadera.
Sus integrantes denuncian la falta de respuestas suficientes por parte del Estado frente a las incursiones de personas que destruyen el bosque y amenazan a las comunidades que viven en la región.
La salida de los Awá para pedir alimentos expuso la dimensión de esa amenaza: un pueblo que eligió permanecer aislado debió acercarse a otras comunidades para conseguir comida, en medio de un escenario de destrucción ambiental y vulnerabilidad extrema.