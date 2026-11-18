Resumen para apurados
- Especialistas de Patrimonio Cultural inspeccionaron Las Tacanas, en Tucumán, tras denuncias vecinales para verificar la presencia de objetos y estructuras arqueológicas.
- El arqueólogo Mariano Corbalán relevó el terreno y entrevistó a vecinos para documentar el origen de piezas halladas de forma fortuita en la localidad.
- La iniciativa busca preservar el patrimonio histórico provincial, mientras se aguardan definiciones oficiales sobre medidas de protección para el sitio.
La presencia de objetos y estructuras arqueológicas en Las Tacanas, localidad ubicada en San Pedro de Colalao, motivó una intervención del área de Patrimonio Cultural de Tucumán. Tras recibir denuncias sobre posibles hallazgos en la zona, especialistas realizaron una inspección técnica para conocer las características del sitio y reunir información sobre su historia.
El relevamiento estuvo a cargo del arqueólogo Mariano Corbalán, integrante del Equipo de Arqueología de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), dependiente del Ente Cultural. La intervención contó con la autorización de la presidenta del organismo, Sandra Maldonado, y del director de Patrimonio Cultural, Carlos Piñero.
Durante la visita, el profesional mantuvo conversaciones con vecinos de la comunidad para recabar testimonios y conocer los antecedentes de la zona. Uno de los aspectos abordados fue la recuperación de piezas arqueológicas que habrían sido encontradas de manera fortuita.
La inspección se enmarca en las tareas de relevamiento y seguimiento que lleva adelante el organismo en distintos puntos de la provincia, con el propósito de identificar, documentar y contribuir a la preservación de bienes de valor histórico y arqueológico.
Por el momento, la información difundida por el Gobierno no precisa qué tipo de objetos o estructuras fueron identificados ni si se dispusieron medidas específicas de protección en el lugar.