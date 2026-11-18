Un ataque incendiario contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario "La Prensa" de Panamá, generó preocupación por las amenazas a la libertad de expresión y la seguridad de los trabajadores de prensa. El episodio, calificado por el propio medio como un "atentado terrorista", ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en el distrito de San Miguelito.