Resumen para apurados
- Detuvieron a un sospechoso del atentado incendiario contra la casa del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido el 14 de noviembre en Panamá debido a sus investigaciones.
- Un hombre detonó un artefacto que quemó dos autos frente a la vivienda. El ataque ocurrió tras sus revelaciones sobre corrupción empresarial y nexos políticos en la región.
- El ataque encendió las alarmas por la seguridad de la prensa panameña, mientras la justicia continúa la búsqueda de los demás autores materiales e intelectuales del hecho.
Un ataque incendiario contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario "La Prensa" de Panamá, generó preocupación por las amenazas a la libertad de expresión y la seguridad de los trabajadores de prensa. El episodio, calificado por el propio medio como un "atentado terrorista", ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en el distrito de San Miguelito.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un individuo se acercó al vehículo del periodista y detonó un artefacto incendiario. La explosión provocó un incendio que afectó a dos automóviles estacionados frente a la residencia.
"El viernes pasado, que era el 'Día del Periodista' en Panamá, mi esposa me llama en la madrugada y me dice que el carro (auto) estaba ardiendo y con el temor de que las llamas acabaran consumiendo el resto de la casa", explicó Rodríguez durante una entrevista con LG Play.
Rodríguez no se encontraba en la ciudad cuando ocurrió el ataque. Su esposa, que estaba durmiendo dentro de la vivienda, consiguió salir ilesa. El periodista de investigación, que venía trabajando en temas de corrupción empresarial con vínculos políticos, aseguró que se trató de una acción planificada.
El episodio se produjo en un escenario de tensión por las investigaciones periodísticas que había encabezado Rodríguez. Una de ellas, titulada "Negocios de Familias", expuso presuntos vínculos entre empresarios panameños y contratistas de Cuba y Venezuela.
Mirá la entrevista completa en LG Play.