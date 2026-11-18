“Robert Prevost, el caminante de Chiclayo”: el documental de LA GACETA superó el millón de reproducciones en YouTube
La producción, nacida de un viaje periodístico al norte de Perú, reconstruye la vida cotidiana y el trabajo pastoral del actual papa León XIV. En ocho días sumó más de 10.000 “me gusta” y casi 400 comentarios.
Resumen para apurados
- El documental de LA GACETA sobre el papa León XIV superó el millón de vistas en YouTube a una semana de su estreno, impulsado por el interés en su labor en Perú.
- La producción se basó en un viaje periodístico a Chiclayo, donde Prevost fue obispo nueve años, recopilando testimonios locales sobre su labor social y comunitaria.
- El éxito del filme visibiliza la historia íntima del Sumo Pontífice y consolida la apuesta por investigaciones audiovisuales territoriales de alto impacto digital.
El documental “Robert Prevost, el caminante de Chiclayo”, realizado por LA GACETA, superó el millón de reproducciones en YouTube a poco más de una semana de su estreno. Publicado el 10 de noviembre, el trabajo acumula más de 10.000 “me gusta” y casi 400 comentarios, cifras que confirman el interés que despierta la figura del papa León XIV y, en particular, la etapa de su vida que transcurrió en el norte peruano.
¿Quién es Robert Prevost? ¿Cómo era en la cotidianidad? ¿Qué decía, qué pensaba? Para responder esas preguntas, el periodista Álvaro Medina viajó a Chiclayo para conocer a quienes lo trataron donde ejerció como obispo durante casi nueve años antes de llegar al Vaticano.
La cobertura, realizada en el marco de la última gira latinoamericana que realizó el Sumo Pontífice, buscó indagar en su perfil humano y en su trayectoria pastoral. El resultado es un trabajo audiovisual de investigación en el territorio, que se completó con una serie de crónicas publicadas en una revista especial también realizada por LA GACETA.
La fuerza del documental está en sus testimonios. Una mujer recuerda cómo hospedó a Prevost en su casa de Uyurpampa, durante sus recorridos por las comunidades altoandinas; una excolaboradora de Cáritas relata las gestiones que impulsó durante la pandemia y que, asegura, salvaron vidas. Aparecen también sus intervenciones frente a las inundaciones y otras emergencias que golpearon a la región, junto con recuerdos más íntimos, como los de los mozos que lo atendían en los bares que frecuentaba.
Este material audiovisual realizado completamente por LA GACETA retrata a una ciudad de Chiclayo transformada tras la elección de León XIV, atravesada por el orgullo, la religiosidad popular y la expectativa por el regreso de su antiguo pastor. “Robert Prevost, el caminante de Chiclayo” propone descubrir al líder a través del hombre, y al hombre a través del territorio que marcó buena parte de su vida.