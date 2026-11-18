La fuerza del documental está en sus testimonios. Una mujer recuerda cómo hospedó a Prevost en su casa de Uyurpampa, durante sus recorridos por las comunidades altoandinas; una excolaboradora de Cáritas relata las gestiones que impulsó durante la pandemia y que, asegura, salvaron vidas. Aparecen también sus intervenciones frente a las inundaciones y otras emergencias que golpearon a la región, junto con recuerdos más íntimos, como los de los mozos que lo atendían en los bares que frecuentaba.