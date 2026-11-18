El viernes 13 de noviembre, Adrián “Pililo” Pérez emprendió un viaje que tenía un destino sencillo: visitar a sus familiares en Alto La Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia. Tenía 24 años y llevaba consigo a sus tres hijas: Pamela, de 8; Adriana, de 5; y Silvana, de apenas 4. Salieron desde María Cristina, en Formosa, a bordo de una motocicleta nueva. La idea era llegar, compartir un momento con sus seres queridos y después regresar para buscar a su pareja.