Murieron por insolación y deshidratación: la dramática historia del padre y sus tres hijitas en el monte salteño
Adrián “Pililo” Pérez, de 24 años, y sus pequeñas hijas, de 8, 5 y 4 años, fallecieron por insolación y deshidratación aguda mientras viajaban desde Formosa hacia Alto La Sierra. Una falla en la motocicleta, el calor extremo y la falta de agua marcaron las últimas horas de la familia.
Resumen para apurados
- Un padre de 24 años y sus tres hijas murieron por deshidratación en el monte salteño, tras sufrir un desperfecto en su moto y quedar varados bajo 45 grados de calor.
- La familia viajaba desde Formosa cuando la moto falló en un sendero inhóspito. El padre intentó buscar ayuda a pie, pero las altas temperaturas frustraron el rescate.
- El hecho conmocionó al norte argentino y abrió una investigación penal, dejando al descubierto la vulnerabilidad y el aislamiento que sufren las comunidades rurales.
El viernes 13 de noviembre, Adrián “Pililo” Pérez emprendió un viaje que tenía un destino sencillo: visitar a sus familiares en Alto La Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia. Tenía 24 años y llevaba consigo a sus tres hijas: Pamela, de 8; Adriana, de 5; y Silvana, de apenas 4. Salieron desde María Cristina, en Formosa, a bordo de una motocicleta nueva. La idea era llegar, compartir un momento con sus seres queridos y después regresar para buscar a su pareja.
Pero el viaje nunca terminó.
En algún tramo del recorrido, el joven decidió tomar un camino alternativo. Era más corto, aunque también más difícil: un sendero arenoso, poco transitado y rodeado de monte. Entre los parajes El Azul y El Bragado, la motocicleta sufrió un desperfecto mecánico. La familia quedó detenida en medio de una zona alejada, sin agua y bajo un calor agobiante.
El calor y la soledad del monte
El termómetro rondaba los 45 grados. No había viviendas cerca ni personas a quienes recurrir. Lo que hasta entonces había sido un inconveniente mecánico comenzó a convertirse en una emergencia.
Adrián intentó avanzar empujando la motocicleta durante aproximadamente un kilómetro, mientras sus tres hijas permanecían sobre el vehículo. El esfuerzo físico, la exposición prolongada al sol y la falta de hidratación agravaron una situación que se volvía cada vez más desesperante.
Las primeras reconstrucciones difundidas por medios locales indican que el padre intentó conseguir agua para las pequeñas. Habría recurrido incluso a plantas de la zona que conservaban humedad, en un intento por hidratarlas. Pero los recursos del monte no alcanzaron para revertir las consecuencias del calor extremo.
En algún momento, tomó una decisión desesperada: dejó a las niñas bajo la sombra de un sector del monte y emprendió el regreso hacia María Cristina para buscar ayuda.
No llegó.
Según las versiones que trascendieron, las pequeñas intentaron seguirlo cuando advirtieron que su padre se alejaba. Cada una habría recorrido una distancia diferente. El monte, la falta de agua y las temperaturas extremas terminaron imponiéndose. Ninguna consiguió sobrevivir.
Estas circunstancias forman parte de las primeras reconstrucciones del episodio y todavía no fueron confirmadas en todos sus detalles por la Fiscalía.
La búsqueda de la familia
Mientras tanto, en María Cristina comenzaba otra historia, la de la angustia y la incertidumbre. La pareja de Adrián esperaba noticias del joven y de las tres niñas. Al advertir que no regresaban y perder todo contacto, denunció la desaparición durante la tarde del viernes.
La búsqueda se puso en marcha en una extensa zona rural. Los equipos debieron internarse en un terreno complicado, con vegetación y caminos de difícil acceso. La llegada de la noche obligó a interrumpir los rastrillajes por la escasa visibilidad y las dificultades para desplazarse por el lugar.
El sábado 14 de noviembre, durante la mañana, los operativos se reanudaron. Esta vez, el desenlace fue devastador: los equipos encontraron los cuerpos de Adrián y sus tres hijas en las proximidades de un camino vecinal.
La noticia golpeó a las comunidades de Formosa y del norte salteño. Ya no había esperanzas de encontrar con vida a la familia que había salido el día anterior para realizar una visita.
La investigación
La investigación quedó en manos del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. El examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía determinó que las cuatro víctimas habían muerto por un cuadro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.
El fiscal dispuso además la intervención de personal de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.
Después llegaron los preparativos para el último adiós. La tragedia también dejó al descubierto las dificultades económicas que atravesaba la familia. La Municipalidad de Santa Victoria Este colaboró con la confección de los cuatro ataúdes y con los elementos necesarios para concretar el sepelio. El intendente wichi, Rogelio Nerón y el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez, acompañaron a los familiares.
Una caravana de vecinos, allegados y seres queridos participó del traslado de los restos. Según la información difundida por medios locales, Adrián fue sepultado en Alto La Sierra, mientras que sus tres hijas fueron trasladadas hasta María Cristina, en Formosa.