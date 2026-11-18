El viaje espiritual de un histórico deportista argentino: participó de una ceremonia amazónica y compartió una profunda reflexión
El histórico jugador de la Selección argentina de vóley y medallista olímpico compartió imágenes de una experiencia espiritual en las sierras cordobesas. Contó que participó de una ceremonia con ayahuasca y habló sobre su proceso de autodescubrimiento tras dejar el deporte profesional.
Resumen para apurados
- Facundo Conte, medallista olímpico de vóley retirado en 2024, reveló que viajó a Córdoba a un retiro con ayahuasca para conectar con sus emociones e iniciar un autodescubrimiento.
- El deportista compartió varios días con la comunidad amazónica Yaguán-Uabá. Conte cerró su destacada carrera internacional tras disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.
- El testimonio expone el desafío emocional del retiro en atletas de élite y busca desestigmatizar la vulnerabilidad personal frente a la mirada pública.
Facundo Conte sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de un particular viaje que realizó a Córdoba. El exintegrante de la Selección argentina de vóley participó de un retiro espiritual junto a integrantes de una comunidad de origen amazónico y compartió una profunda reflexión sobre su presente, la vulnerabilidad y la necesidad de conectarse con las propias emociones.
El medallista olímpico, que se retiró del vóley profesional a fines de 2024, publicó una serie de fotografías y videos en sus redes sociales en los que se lo observa con el rostro pintado, participando de distintas actividades y disfrutando del entorno natural de las sierras.
“Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo”, comenzó contando Conte en un extenso mensaje que publicó en Instagram.
Según explicó, la experiencia tuvo lugar en un espacio llamado Tierra Sagrada, donde compartió varios días con integrantes de la tribu Yaguán-Uabá, a quienes describió como una comunidad amazónica. Durante el encuentro, participó de una ceremonia de medicina tradicional en la que consumió ayahuasca, una bebida psicoactiva de origen amazónico.
“Y en parte esta expresión que estoy buscando ahora es para que no tengan miedo a explorarse, a profundizarse, porque ahí es donde hay un montón de información sobre nosotros mismos que hemos aprendido a esconder y a guardar para no ser dañados y sobrevivir en este mundo de locura”, expresó.
La reflexión de Facundo Conte tras su retiro del vóley
Más allá de las imágenes del viaje, el exdeportista aprovechó la publicación para hablar de un proceso personal que, según reconoció, también implica enfrentar sus propios temores.
“Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme. Sobre todo de que me perciban”, confesó.
Conte explicó que mostrarse vulnerable frente a sus seguidores representa un desafío, pero que siente la necesidad de compartir lo que está atravesando.
“Me da miedo y me hace sentir muy incómodo. Pero siento el llamado a hacerlo porque sé que no estoy solo, porque sé que vos no estás solo de ese lado”, agregó.
En otro tramo de su mensaje, invitó a sus seguidores a prestar atención a sus emociones y a animarse a iniciar sus propios procesos de autodescubrimiento. También aclaró que su intención no era promover el consumo de ayahuasca, sino transmitir una reflexión más amplia sobre la conexión personal.
“Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís”, sostuvo.
Junto a las fotografías del retiro, el exjugador publicó una frase que sintetizó el sentido que le dio a la experiencia: “Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer”.
La brillante carrera de Facundo Conte en el vóley argentino
Facundo Conte construyó una de las trayectorias más importantes del vóley nacional e internacional. Hijo de Hugo Conte, otra leyenda de este deporte, comenzó su carrera profesional a una edad muy temprana y llegó a compartir equipo con su padre durante una etapa en GEBA.
A lo largo de casi dos décadas compitió en clubes de Italia, Rusia, Polonia, China, Brasil y Argentina. En el exterior consiguió títulos de liga y copas nacionales, además de consagraciones internacionales.
Con la camiseta de la Selección argentina debutó en 2008 y disputó cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. Su momento más destacado llegó en Tokio 2020, disputados en 2021, cuando el equipo nacional obtuvo la medalla de bronce después de vencer 3-2 a Brasil. Conte fue una de las grandes figuras de aquel partido decisivo, en el que aportó 21 puntos.
También ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el Campeonato Sudamericano de 2023.
Su última participación olímpica fue en París 2024. Hacia fines de ese año, después de cerrar su etapa en el Club Ciudad de Buenos Aires, anunció su retiro definitivo del vóley profesional.
Desde entonces, Conte comenzó a transitar una nueva etapa de su vida, alejada de la competencia de alto rendimiento. Su reciente experiencia en Córdoba y el mensaje que decidió compartir muestran una faceta diferente del deportista, que ahora busca explorar otros caminos personales.