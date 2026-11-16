La víctima fue identificada como Nicolás Emilio Salerno, integrante de la comunidad de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Plata y fue caratulado como “averiguación causales de muerte”.