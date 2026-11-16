Resumen para apurados
- El astrónomo Nicolás Salerno fue hallado muerto el domingo en el Planetario de La Plata, tras una presunta caída del techo mientras realizaba tareas.
- Un colega encontró el cuerpo a las 22. Las primeras pericias señalan que se habría resbalado en la parte superior del predio, lo que motivó el duelo en la UNLP.
- La fiscalía caratuló el caso como averiguación de causales de muerte y dio intervención a la Policía Federal para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.
Un astrónomo de 48 años fue encontrado muerto el domingo por la noche en el Planetario de La Plata, ubicado en el Paseo del Bosque. La Justicia investiga si cayó desde el techo del edificio mientras realizaba tareas científicas.
La víctima fue identificada como Nicolás Emilio Salerno, integrante de la comunidad de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Plata y fue caratulado como “averiguación causales de muerte”.
El hallazgo se produjo cerca de las 22, cuando otro empleado del Planetario encontró al trabajador y llamó al 911. Al llegar, los efectivos constataron que Salerno ya no presentaba signos vitales.
Según las primeras declaraciones que pudo recoger la Policía en el lugar, el astrónomo se habría resbalado mientras realizaba tareas científicas en la parte superior del observatorio. No obstante, las circunstancias del fallecimiento todavía son materia de investigación.
Por disposición de la UFI N° 5, intervino también la Policía Federal, debido a que el predio corresponde al ámbito de la Justicia Federal.
La despedida de la Facultad: “Fue un apasionado de la astronomía”
La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas confirmó el fallecimiento de Salerno a través de sus redes sociales y decretó duelo institucional. Por ese motivo, la sede permaneció cerrada durante este lunes.
Además de integrar la comunidad universitaria, Salerno se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación. En el Observatorio, desarrollaba actividades vinculadas con la observación del comportamiento de las estrellas y las constelaciones.
En un comunicado, las autoridades de la facultad destacaron su trayectoria, su compromiso con la extensión universitaria y la divulgación científica, además de su calidad humana.
“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, expresaron.
“Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo”, concluyó el mensaje.
La investigación continúa bajo la órbita de la UFI N° 5 del Departamento Judicial La Plata, que lleva adelante las diligencias para determinar cómo ocurrió el hecho.