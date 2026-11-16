Resumen para apurados
- Marcelo Tinelli blanqueó este lunes en redes sociales su romance con Ágata Lescano, entrenadora de fitness, para hacer oficial su relación ante la prensa del espectáculo.
- La confirmación surge tras semanas de rumores en redes y dos meses después de que el conductor finalizara su vínculo sentimental con la modelo peruana Milett Figueroa.
- El noviazgo otorga gran exposición mediática a Lescano e inaugura una nueva etapa personal para Tinelli, quien continúa definiendo su futuro en la televisión argentina.
Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena del espectáculo después de presentar públicamente a su nueva pareja: Ágata Lescano. El conductor confirmó el romance este lunes mediante publicaciones en sus redes sociales y despertó el interés por conocer más sobre la mujer que lo acompaña en esta nueva etapa sentimental.
La relación había comenzado a generar rumores durante octubre, cuando ambos compartieron fotografías de una merienda y sus seguidores advirtieron que aparecían con la misma mesa y vajilla. Sin embargo, la confirmación llegó este 16 de noviembre, después de la separación de Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa, anunciada en septiembre.
Ágata Lescano: campeona de bikini fitness y entrenadora personal
Ágata Lescano tiene 37 años y desarrolla su carrera profesional en el ámbito del entrenamiento físico. Es entrenadora personal y obtuvo títulos en competencias de bikini fitness en Argentina y Sudamérica.
En sus redes sociales, donde reúne a más de 27.000 seguidores, promociona una propuesta que define como fitness consciente para mujeres reales. Su contenido está relacionado con la actividad física, la disciplina, los hábitos saludables y los procesos de transformación personal.
La deportista también construyó un proyecto propio de entrenamiento. Según explicó en su sitio web, la iniciativa surgió de sus experiencias personales y de los cambios que atravesó a lo largo de su vida.
En ese recorrido, destacó la importancia de la disciplina y de la capacidad de superar situaciones difíciles. “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, escribió.
La música, otra de las pasiones de la nueva novia de Marcelo Tinelli
Además de su actividad deportiva, Lescano tiene una faceta artística. Toca la guitarra y canta, y suele compartir interpretaciones musicales con sus seguidores en Instagram.
Entre sus publicaciones mostró sus dotes vocales al interpretar La Cañada, de Los Pérez García. De esta manera, combina en sus redes sus dos grandes intereses: el entrenamiento y la música.
También comparte aspectos de su vida familiar y fotografías junto a su hijo, de quien suele mostrar distintos momentos y logros.
La historia personal de Ágata Lescano: maternidad, separación y regreso a la Argentina
En la presentación de su proyecto profesional, Lescano contó algunos episodios de su historia personal y explicó cómo determinadas experiencias influyeron en la construcción de su identidad.
Según relató, después de convertirse en madre atravesó una separación que modificó su vida. En ese contexto, regresó a la Argentina junto a su hijo y tuvo que comenzar nuevamente.
“Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, contó.
La entrenadora describió esa etapa como un período de incertidumbre, miedo y cambios personales. También sostuvo que atravesar esas dificultades le permitió replantearse sus objetivos y encontrar una nueva dirección profesional.
“Fue ahí donde entendí que crecer implica incomodarse. Que a veces romper con lo conocido es el primer paso hacia una vida más auténtica”, reflexionó.
Su proyecto de entrenamiento, según explicó, representa mucho más que una propuesta deportiva: busca transmitir una mentalidad vinculada con la superación y la transformación personal.
Marcelo Tinelli y Ágata Lescano: el nuevo romance del conductor
La presentación pública de Ágata Lescano llega después de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, una relación que había generado repercusiones desde sus comienzos.
Los rumores sobre el nuevo vínculo aparecieron semanas atrás, pero las publicaciones compartidas por el conductor terminaron por confirmar el romance.
Así, mientras Tinelli atraviesa una etapa de cambios en su vida personal y continúa analizando sus proyectos televisivos, Lescano suma exposición pública por una relación que despertó curiosidad entre los seguidores del espectáculo.
La nueva pareja del conductor tiene un perfil propio, construido alrededor del deporte, la música y un emprendimiento personal que comenzó a desarrollar después de atravesar importantes cambios en su vida.