El seleccionado argentino afrontará este martes su último compromiso del año con la intención de recuperar las buenas sensaciones y despedirse con una victoria. Desde las 20, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Después del traspié ante Uruguay, la “Albiceleste” intentará dar una respuesta futbolística ante su público y cerrar una temporada agitada, marcada por cambios importantes y el comienzo de una nueva etapa.