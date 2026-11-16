Resumen para apurados
- La Selección argentina enfrentará este martes a Costa Rica en Córdoba para cerrar el año 2026 con un triunfo tras la reciente derrota ante Uruguay.
- Tras caer 2-1 frente a Uruguay, el DT Lionel Scaloni realizará variantes en la formación titular, destacando el regreso del arquero Emiliano Martínez.
- El amistoso culmina el año y sirve para probar variantes en un ciclo de recambio generacional tras la salida de Messi, proyectando el futuro del plantel.
El seleccionado argentino afrontará este martes su último compromiso del año con la intención de recuperar las buenas sensaciones y despedirse con una victoria. Desde las 20, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Después del traspié ante Uruguay, la “Albiceleste” intentará dar una respuesta futbolística ante su público y cerrar una temporada agitada, marcada por cambios importantes y el comienzo de una nueva etapa.
La derrota por 2-1 frente a la “Celeste” en La Bombonera dejó algunas cuestiones para corregir. Los goles de Leonardo Balerdi, en contra, y de Maximiliano Araújo le dieron el triunfo al conjunto visitante, mientras que Julián Álvarez convirtió para el seleccionado nacional.
Para el encuentro en Córdoba, Scaloni anticipó modificaciones en la formación. El entrenador confirmó que realizará cuatro o cinco cambios respecto del equipo que comenzó jugando ante Uruguay y anunció el regreso de Emiliano Martínez al arco. El arquero del Aston Villa volverá a ocupar el puesto de titular después de que el cuerpo técnico considerara conveniente darle algunos días más de descanso.
“Va a atajar el Dibu. Era prudente esperar tres días más. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”, explicó el técnico, que también dejó en claro que no tiene previsto modificar la estructura futbolística del equipo.
“Vamos a jugar de la misma manera. No vamos a cambiar el sistema de juego. Podemos variar algún jugador más de extremo o menos. Pero el sistema va a ser parecido al del otro día. El cuarto o quinto cambio dependerá de los jugadores de arriba”, detalló.
Tampoco estarán disponibles Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolás González y Giovani Lo Celso, entre otros futbolistas que no participaron del compromiso frente a Uruguay.
En ese contexto, el amistoso también representa una oportunidad para que Scaloni continúe observando alternativas y les dé minutos a otros integrantes del plantel. La Selección atraviesa una etapa de renovación, luego de la extensión del contrato del entrenador y de los movimientos que comenzaron a producirse en el grupo tras la salida de Lionel Messi.
Del otro lado estará una Costa Rica que también llegará con la necesidad de recuperarse. El conjunto conducido por Bryan Ruiz perdió 2-0 frente a Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, en el estadio Olímpico de Atahualpa. Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal, marcaron los tantos del equipo ecuatoriano, mientras que Diego Mesén fue expulsado a los 68 minutos.
Scaloni, de todas maneras, advirtió que el rival tiene argumentos para complicar a la “Albiceleste”. El entrenador recordó el enfrentamiento disputado en Los Ángeles hace dos años, cuando Argentina tuvo dificultades para imponer condiciones y llegó a estar en desventaja durante el primer tiempo.
“En el primer tiempo nos llevamos una buena sorpresa, perdíamos 1-0. Se nos hizo muy difícil el partido. Tienen buenos futbolistas, con un entrenador que los hace jugar bien. Con balón cambian el sistema de juego. Vimos cosas interesantes y muy lindas. El otro día hizo un gran partido con Ecuador”, analizó.
Además, pidió no subestimar al seleccionado centroamericano y remarcó que la principal preocupación debe estar puesta en el funcionamiento propio. “No creamos lo que se dice. Son difíciles y sabemos, sin desmerecer al rival, somos nosotros: cómo afrontamos el partido. Tenemos que hacer nuestro fútbol”, sostuvo.
El antecedente más reciente entre ambos en suelo argentino favorece ampliamente a la “Albiceleste”. En marzo de 2024, también en un amistoso, Argentina se impuso por 3-1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Manfred Ugalde había marcado el descuento para los costarricenses.
El escenario cordobés tendrá, además, un marco particular. Ante el sobrante de entradas y con el objetivo de evitar los espacios vacíos que se observaron en La Bombonera, fueron invitados alumnos de distintas escuelas y socios de clubes para acompañar al seleccionado.
Así, el estadio “Mario Alberto Kempes” será el escenario de la última función de Argentina en 2026. Con el regreso del “Dibu” Martínez, algunas variantes en el equipo y la ausencia de Messi como telón de fondo, la Selección buscará reencontrarse con su mejor versión, conseguir un triunfo y cerrar el año con una alegría ante su gente.