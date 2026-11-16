Resumen para apurados
- En octubre de 2026, el INDEC difundió en Argentina que mantener a un menor costó hasta $754.869 para medir los gastos básicos y de cuidado requeridos en la crianza.
- El cálculo combina el costo de bienes de la canasta básica con la valorización monetaria del tiempo de cuidado. El tramo escolar de 6 a 12 años resultó ser el más oneroso.
- Este indicador oficial seguirá siendo clave para la planificación familiar y como parámetro de referencia judicial para fijar o actualizar las cuotas alimentarias en el país.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026. Según el informe oficial, el costo mensual necesario para cubrir el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de hasta 12 años osciló entre los $591.320 y los $754.869 por hijo.
Este indicador funciona como una referencia clave tanto para la planificación económica de los hogares argentinos como para la determinación de cuotas alimentarias en procesos judiciales.
El desembolso mensual varía según las necesidades de consumo y la carga horaria de cuidado que requiere cada etapa del crecimiento. En octubre, el desglose oficial quedó conformado de la siguiente manera:
Tramo etario/ Costo mensual total (octubre 2026)
Menores de 1 año: $591.320
De 1 a 3 años: $704.198
De 4 a 5 años: $600.445
De 6 a 12 años: $754.869
El tramo de 6 a 12 años volvió a ubicarse como el más oneroso del relevamiento, superando la barrera de los $754.000 debido al mayor peso de los bienes y servicios asociados a la etapa escolar. Por su parte, la franja de 1 a 3 años se mantuvo en el segundo lugar ($704.198), impulsada principalmente por la alta demanda de horas de cuidado.
Para elaborar esta estadística, el organismo oficial divide el cálculo en dos grandes componentes:
- Costo de bienes y servicios: Contempla el gasto mensual necesario para adquirir alimentos, vestimenta, educación, vivienda, transporte y otros insumos básicos para el desarrollo de infantes y adolescentes. Este valor surge a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires.
- Costo del cuidado: Mide la valorización económica del tiempo que un adulto debe destinar a las tareas de atención y supervisión. Para calcularlo, el INDEC toma como referencia la remuneración vigente de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, multiplicada por las horas teóricas de cuidado requeridas según la edad del menor.
Más allá de su utilidad estadística para medir el impacto del costo de vida en las familias, la canasta de crianza se consolidó en los últimos años como una herramienta de consulta habitual en el ámbito judicial. Numerosos juzgados de familia la emplean como parámetro objetivo al momento de fijar o actualizar el monto de las cuotas alimentarias, ya que permite visibilizar y cuantificar económicamente tanto los gastos directos como el trabajo de cuidado no remunerado.