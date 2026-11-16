Más allá de su utilidad estadística para medir el impacto del costo de vida en las familias, la canasta de crianza se consolidó en los últimos años como una herramienta de consulta habitual en el ámbito judicial. Numerosos juzgados de familia la emplean como parámetro objetivo al momento de fijar o actualizar el monto de las cuotas alimentarias, ya que permite visibilizar y cuantificar económicamente tanto los gastos directos como el trabajo de cuidado no remunerado.