Resumen para apurados
- En Tucumán, la clase media y mayores de 40 años resignan hoy la casa propia ante una crisis habitacional que consolida el fenómeno de la llamada generación inquilina.
- El déficit habitacional golpea al 60% de los hogares tucumanos, extendiendo la imposibilidad de comprar inmuebles más allá de los jóvenes y los sectores vulnerables.
- Este escenario proyecta un régimen de alquiler permanente que limitará la acumulación de patrimonio y la seguridad económica a largo plazo en las familias de clase media.
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