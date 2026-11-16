Gonzalo Lazarte fue subcampeón del Masters de tenis adaptado y cerró un gran 2026

El tenis tucumano volvió a tener protagonismo en la elite internacional. Gonzalo Lazarte cerró su temporada 2026 con una destacada actuación en el Masters de tenis adaptado, disputado en Barcelona, España, donde consiguió el subcampeonato en dobles junto al israelí Guy Sasson. La dupla quedó a las puertas del título después de una final muy ajustada que se resolvió en el match tiebreak.