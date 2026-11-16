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Gonzalo Lazarte fue subcampeón del Masters de tenis adaptado y cerró un gran 2026

El tucumano alcanzó la final de dobles junto al israelí Guy Sasson y quedó a un paso del título en Barcelona. El jugador de Yerba Buena, séptimo del ranking mundial de la categoría Quad, terminó la temporada con siete títulos y ya piensa en el Abierto de Australia.

SUBCAMPEÓN DEL MASTERS. Gonzalo Lazarte (izquierda) posa durante la ceremonia de premiación del torneo disputado en Barcelona. El tucumano alcanzó la final de dobles junto al israelí Guy Sasson y cerró una temporada en la que conquistó siete títulos internacionales.
SUBCAMPEÓN DEL MASTERS. Gonzalo Lazarte (izquierda) posa durante la ceremonia de premiación del torneo disputado en Barcelona. El tucumano alcanzó la final de dobles junto al israelí Guy Sasson y cerró una temporada en la que conquistó siete títulos internacionales.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En noviembre, el tucumano Gonzalo Lazarte fue subcampeón de dobles en el Masters de tenis adaptado de Barcelona tras caer en una ajustada final junto al israelí Guy Sasson.
  • La dupla cayó en el match tiebreak decisivo. Lazarte, séptimo del ranking mundial en Quad, cerró así un destacado 2026 en el que cosechó siete títulos internacionales.
  • El resultado consolida al deportista en la elite del tenis adaptado mundial de cara a su próximo gran desafío deportivo: el Abierto de Australia 2027.
Resumen generado con IA

El tenis tucumano volvió a tener protagonismo en la elite internacional. Gonzalo Lazarte cerró su temporada 2026 con una destacada actuación en el Masters de tenis adaptado, disputado en Barcelona, España, donde consiguió el subcampeonato en dobles junto al israelí Guy Sasson. La dupla quedó a las puertas del título después de una final muy ajustada que se resolvió en el match tiebreak.

El jugador oriundo de Yerba Buena, que ocupa el séptimo puesto del ranking mundial en la categoría Quad, participó por segunda vez en su carrera en este certamen, que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada en singles y a seis de las principales parejas del circuito en dobles.

La competencia se desarrolló del 9 al 15 de noviembre en el Centre Internacional de Tennis de Cornellà, en Barcelona, y reunió a algunas de las principales figuras del tenis en silla de ruedas.

A un paso de la consagración

En dobles, Lazarte formó pareja con Sasson, uno de los principales exponentes mundiales de la especialidad. Los dos completaron una gran campaña y llegaron invictos a la definición.

Durante la fase de grupos derrotaron por 6-4 y 6-1 al turco Ahmet Kaplan y al neerlandés Niels Vink, mientras que también superaron a los brasileños Ymanitu Silva y Leandro Pena por 3-6, 6-1 y 10-6 en el super tiebreak.

En semifinales, la dupla argentino-israelí mantuvo su buen nivel y venció por 6-4 y 6-3 al británico Andy Lapthorne y al sudafricano Donald Ramphadi, resultado que le permitió acceder al encuentro por el campeonato.

La final fue una verdadera batalla. Del otro lado estuvieron el neerlandés Sam Schroder y el australiano Jin Woodman, quienes terminaron imponiéndose después de tres parciales muy disputados.

Lazarte y Sasson se quedaron con el primer set por 7-6, pero sus rivales reaccionaron y ganaron el segundo por 6-3. La definición llegó al match tiebreak, donde Schroder y Woodman se impusieron por 11-9 y se consagraron campeones. Así, el tucumano quedó a solamente dos puntos de conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera.

Su participación en singles

En el cuadro individual, Lazarte tuvo un recorrido más complicado, aunque mostró una evolución en su rendimiento a medida que avanzó la competencia.

En su debut cayó por 6-0 y 6-4 ante Kaplan, cuarto del ranking mundial, un adversario al que todavía no pudo vencer en diez enfrentamientos. En su segunda presentación perdió por 7-6 y 6-3 frente a Lapthorne, octavo del escalafón.

Su mejor actuación llegó en el último encuentro de la fase de grupos. Frente a Schroder, número dos del mundo, el tucumano se adjudicó el primer set por 6-1, aunque después su rival remontó con parciales de 6-3 y 6-1.

Pese a no conseguir victorias individuales, el desempeño le permitió seguir sumando experiencia frente a los principales jugadores del circuito.

Un gran año y la mirada puesta en Australia

Más allá del ajustado desenlace en Barcelona, Lazarte completó una temporada sobresaliente. Durante 2026 conquistó siete títulos internacionales: dos en singles y cinco en dobles, resultados que le permitieron consolidarse entre los mejores jugadores del mundo en su categoría.

Su segunda participación en el Masters, sumada al subcampeonato conseguido junto a Sasson, representa otro paso importante en una carrera que continúa creciendo dentro del tenis adaptado.

Ahora, el deportista de Yerba Buena tendrá un período de descanso antes de iniciar la pretemporada. Su próximo gran objetivo será el Abierto de Australia 2027, donde buscará comenzar el año con otra actuación destacada y seguir afianzándose en la elite internacional.

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