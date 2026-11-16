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Despertar en el epicentro del futuro: las razones detrás del éxito de la Experiencia Silicon Valley
Despertar en el epicentro del futuro: las razones detrás del éxito de la Experiencia Silicon Valley
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Hay un antes y un después en la cabeza de cualquier empresario, profesional o emprendedor cuando cruza las puertas de las compañías que están escribiendo el manual del futuro. Quienes regresan de San Francisco no solo traen anécdotas; vuelven con la certeza de que la forma en que se toman decisiones, se gestionan los equipos y se piensan los negocios puede (y debe) dar un giro de 180 grados.

Para aquellos que sienten que a sus organizaciones les falta una chispa de disrupción, o buscan entender cómo se respira la innovación real donde las ideas más audaces del mundo se transforman en industrias globales, la Experiencia Silicon Valley 2027, organizada por la Fundación del Tucumán, se consolida como el viaje de inmersión ejecutiva por excelencia.

No es un viaje de turismo, es una inyección de mindset

Lo que se vive durante esa semana —que en su próxima edición será del 16 al 21 de mayo de 2027— no se parece a nada que pueda leerse en un libro de management o verse en una charla de YouTube. No se trata simplemente de "visitar oficinas"; es sentarse a charlar cara a cara con los protagonistas del cambio, entender su cultura de trabajo, ver cómo se gestiona el error y descubrir de primera mano cómo piensan los líderes que están diseñando el mañana.

Caminar por los pasillos de gigantes y referentes globales como Google, HP, LinkedIn, Tesla o Apple, interactuar con fundadores de startups que nacieron ayer y ya están escalando a nivel mundial, y entender cómo incubadoras y aceleradoras conectan el talento con el capital de riesgo es una vivencia que expande los límites. Esa cercanía permite dimensionar que el futuro no pasa por allá lejos, sino por las decisiones que se toman hoy en las propias empresas desde el norte argentino.

Despertar en el epicentro del futuro: las razones detrás del éxito de la Experiencia Silicon Valley

El verdadero valor: la red y la reflexión

Uno de los mayores tesoros de esta experiencia ocurre puertas adentro de la delegación. Compartir esta inmersión con otros empresarios y ejecutivos locales, debatir en las sesiones de reflexión estratégica qué aprendizajes deja cada encuentro y cómo aplicarlos a la realidad local, y construir una red de contactos sólida resulta invaluable. Los participantes vuelven con aliados estratégicos, con vínculos profundos y con una comunidad que empuja a salir de la zona de confort.

Despertar en el epicentro del futuro: las razones detrás del éxito de la Experiencia Silicon Valley

Una oportunidad para cambiar la perspectiva

Para quienes tienen en mente dar un salto de calidad en su liderazgo y en la visión de su empresa, la oportunidad ya está en marcha. La Fundación del Tucumán abrió las inscripciones para sumarse a la delegación de mayo de 2027, con una agenda curada al detalle para exprimir cada jornada al máximo.

Viajar a Silicon Valley cambia el foco y demuestra que, con otra mentalidad, los límites geográficos desaparecen. Una invitación abierta a cruzar el puente hacia una nueva forma de hacer negocios.

Te compartimos el link para más información: https://www.fundaciondeltucuman.com/experiencia-silicon-valley-2027/

Esta nota es de acceso libre.
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