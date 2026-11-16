Despertar en el epicentro del futuro: las razones detrás del éxito de la Experiencia Silicon Valley

Lo que se vive durante esa semana —que en su próxima edición será del 16 al 21 de mayo de 2027— no se parece a nada que pueda leerse en un libro de management o verse en una charla de YouTube. No se trata simplemente de "visitar oficinas"; es sentarse a charlar cara a cara con los protagonistas del cambio, entender su cultura de trabajo, ver cómo se gestiona el error y descubrir de primera mano cómo piensan los líderes que están diseñando el mañana.