Un hombre de Santiago del Estero intentó ingresar a Tucumán armado

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán demoró a un conductor santiagueño en el puesto Los Mistoles por intentar ingresar a la provincia con un revólver cargado y municiones ilegales.
- El hallazgo ocurrió en la ruta 157 durante el Operativo Lapacho, cuando los agentes revisaron la riñonera del hombre y hallaron el arma lista para disparar con cartuchos varios.
- El sospechoso quedó a disposición judicial imputado por portación ilegal de armas, mientras se intensifican los controles fronterizos para prevenir delitos en Tucumán.
Un hombre oriundo de Santiago del Estero fue demorado por la Policía de Tucumán luego de que descubrieran que transportaba un revólver cargado y varios cartuchos de distintos calibres. El hallazgo se produjo durante un control vehicular en el Destacamento Fronterizo Los Mistoles, en el marco del Operativo Lapacho.
El procedimiento se realizó mientras efectivos policiales desarrollaban controles de rutina sobre la ruta nacional 157. Durante la inspección, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil en el que viajaban un hombre y su pareja.
Operativo Lapacho: cómo descubrieron el arma en el control fronterizo
Después de identificar a los ocupantes del vehículo, los policías revisaron una riñonera que llevaba el conductor. En su interior encontraron un revólver cargado y en condiciones de ser disparado, además de varios cartuchos de diferentes calibres.
Ante el hallazgo, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso el secuestro del arma de fuego y las municiones.
Qué pasó con el conductor que llevaba un revólver
El hombre, cuya procedencia fue identificada como Santiago del Estero, quedó demorado por averiguación de antecedentes y a disposición de la Justicia.
De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se encuadró en una presunta infracción al artículo 189 del Código Penal, vinculado con la tenencia y portación ilegal de armas de fuego.
El Operativo Lapacho contempla controles en distintos puntos de acceso y circulación de Tucumán, con el objetivo de reforzar la prevención y detectar posibles delitos durante los desplazamientos por las rutas de la provincia.