Liberio y Rumor de Fuego triunfaron en dos finales apasionantes

Resumen para apurados
- Los caballos Liberio y Rumor de Fuego ganaron las carreras centrales en el Hipódromo de Tucumán tras imponerse por medio pescuezo en sendas definiciones muy ajustadas.
- Liberio contuvo la carga de El Queencito en los 1.200 metros, mientras que Rumor de Fuego superó a Contursi en los metros finales de los 1.600 metros guiado por José Vizcarra.
- Liberio se consolida entre los mejores velocistas del NOA, mientras que el equipo de Rumor de Fuego proyecta competir en distancias mayores para optimizar su rendimiento.
Las emociones se multiplicaron en el hipódromo tucumano. Los dos cotejos jerárquicos de la jornada ofrecieron definiciones apasionantes, con llegadas muy ajustadas y protagonistas que debieron apelar a todo su potencial para quedarse con la victoria. Liberio se impuso entre los velocistas en el especial “Día de la Soberanía Nacional”, mientras que el santiagueño Rumor de Fuego prevaleció entre los milleros en el especial “Día de la Tradición”. En ambos casos, el margen fue de apenas medio pescuezo y los vencedores tuvieron que esforzarse hasta el último salto.
En la prueba reservada para los velocistas, sobre 1.200 metros, Liberio tuvo que recurrir a toda su calidad para contener la potente atropellada de El Queencito, que llegó desde Santiago del Estero y estuvo muy cerca de arrebatarle el triunfo. El representante de la caballeriza “Abuela Teté” cruzó el disco con medio pescuezo de ventaja, en el registro de 1’11”4/5.
El descendiente de Il Campione fue protagonista desde la apertura de los partidores. Durante buena parte del recorrido disputó el liderazgo con Rey Vida Buena y recién logró desprenderse de su rival al llegar al palo de los 500 metros. Desde allí comenzó a construir una ventaja que parecía darle tranquilidad de cara a la definición.
Sin embargo, la historia todavía tenía reservado un capítulo de suspenso. Cuando ingresó a la recta final, Liberio lo hizo con claras ventajas, pero El Queencito comenzó a descontar terreno con una atropellada contundente. En los metros decisivos, Facundo “Tatú” Morán tuvo que exigir a fondo al pupilo de Juan Sáez, que respondió con determinación y logró conservar el primer puesto.
La victoria tuvo un valor especial para el nieto materno de The Leopard, ya que significó su segundo éxito en apenas tres presentaciones en el hipódromo tucumano. Además, ratificó sus condiciones como uno de los mejores velocistas del NOA y dejó en claro que los 1.200 metros son una distancia en la que puede desplegar todo su potencial.
La otra gran emoción de la jornada llegó con los mediofondistas. En los 1.600 metros del especial “Día de la Tradición”, Rumor de Fuego protagonizó una definición electrizante para vencer por medio pescuezo a Contursi. Puro Poder Real terminó tercero, apenas al hocico, mientras que Seeking Money completó el marcador a medio cuerpo.
El pensionista de Daniel Muratore necesitó de una conducción decisiva de José Alfredo Vizcarra para quedarse con la victoria en 1’38”1/5. El jockey debió trabajar intensamente durante buena parte del recorrido para llevar al triunfo a un ejemplar que, según reconoció después, todavía puede ofrecer un rendimiento superior.
Contursi se adueñó de la vanguardia a los 200 metros de la largada. Con Francisco “Polito” Brito en sus riendas, el alazán de César “Rulo” Assad manejó los tiempos de la competencia y llegó a establecer casi dos cuerpos de ventaja. Su objetivo era conseguir su primera victoria en el hipódromo local, pero en la recta final aparecieron los atropelladores.
A 200 metros del disco, Puro Poder Real y Rumor de Fuego se lanzaron decididamente en busca del puntero. Los tres ejemplares llegaron prácticamente juntos a la definición, mientras Seeking Money también descontaba con mucha fuerza, aunque sin tiempo suficiente para meterse en la pelea por el primer puesto.
“Estoy contento por el triunfo, pero a la vez muy cansado. Me hizo trabajar demasiado Rumor de Fuego. Es un caballo muy pesado y por eso desde el palo de los 1.100 metros lo vengo exigiendo a fondo. Por suerte, justo en los últimos metros pude alcanzar al puntero”, contó Vizcarra.
El actual líder de la estadística de jinetes reconoció que por momentos veía complicado el triunfo. “En todo momento lo veía difícil, porque el puntero no se entregaba y mi caballo no arrancaba con fuerza. Recién faltando 30 metros se lanzó con todo”, explicó. Y dejó una consideración que invita a pensar en nuevos desafíos para el vencedor: “Rumor de Fuego es un buen caballo y creo que rendirá mucho mejor más distancia”.
Así, los dos especiales dejaron un denominador común: emoción hasta el disco, llegadas ajustadísimas y dos ganadores que debieron mostrar su mejor versión para celebrar.