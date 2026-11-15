Liberio y Rumor de Fuego triunfaron en dos finales apasionantes

Las emociones se multiplicaron en el hipódromo tucumano. Los dos cotejos jerárquicos de la jornada ofrecieron definiciones apasionantes, con llegadas muy ajustadas y protagonistas que debieron apelar a todo su potencial para quedarse con la victoria. Liberio se impuso entre los velocistas en el especial “Día de la Soberanía Nacional”, mientras que el santiagueño Rumor de Fuego prevaleció entre los milleros en el especial “Día de la Tradición”. En ambos casos, el margen fue de apenas medio pescuezo y los vencedores tuvieron que esforzarse hasta el último salto.