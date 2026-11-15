El análisis de Jorge Asís: Sensatez módica para diluir a Milei

Acosado por las encuestas, Mauricio estaba para el cachetazo. Tenía las fichas agotadas porque Milei reproducía con sus alaridos la condición del hombre providencial que llegaba con aquel vaticinio de Benjamín Solari Parravicini para conectar exactamente con la furia de la sociedad que se encontraba rigurosamente harta de la política y se identificaba con las maléficas condenas.